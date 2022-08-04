https://arabic.sputniknews.com/20220804/نائب-لبناني-لـسبوتنيك-نشهد-صمتا-دوليا-وعرقلة-داخلية-للتحقيق-بانفجار-المرفأ-1065985071.html

نائب لبناني لـ"سبوتنيك": نشهد صمتا دوليا وعرقلة داخلية للتحقيق بانفجار المرفأ

نائب لبناني لـ"سبوتنيك": نشهد صمتا دوليا وعرقلة داخلية للتحقيق بانفجار المرفأ

اعتبر النائب في البرلمان اللبناني عن دائرة بيروت الثانية ملحم خلف، اليوم الخميس، أن "ما نعيشه اليوم من عرقلة وتكبيل للمسار القضائي في ملف انفجار مرفأ بيروت غير... 04.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-04T11:10+0000

2022-08-04T11:10+0000

2022-08-04T11:10+0000

لبنان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1065035822_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b74deaa67afc141516cfb96de0f3e498.jpg

وقال خلف في حديث خاص لـ"سبوتنيك" إنه "لا إمكانية لبناء وطن أسقطت عدالته، ولا إمكانية أن نعطي أملا للمواطن إذا أسقطنا القضاء، ولا يمكن تحت أي مسمى أن تكون الذرائع إما تجاذب سياسي وإما إسقاط دور للنيابات العامة وإما أن يكون هناك تلطي تحت مسميات وتجاذبات غير مفهومة لعدم توقيع مراسيم لتشكيل هيئات قضائية"، لافتاً إلى أنه "لا يمكن القبول بأن نذهب إلى مسار مكبل ونقول أننا نبني وطناً، هذا أمر غير مقبول تحت أي سبب أو ذريعة".وأوضح خلف أنه "فيما نشهد نحن على أكبر كارثة ومأساة إنسانية من خلال تفجير 4 آب (أغسطس) نشهد صمتاً دولياً وعرقلة داخلية ولا أحد لديه الضمير بأن يقول يجب إحقاق الحق".وأكد أن "الواقع مرير، والمعالجة تكون برفع أيدي السياسيين عن هذا الملف، وبأن يكون هناك تعاون دولي يتخطى المصالح الضيقة لكل دولة"، مضيفاً: "نحن بحاجة إلى تعديلات قانونية تذهب بنا إلى الحد من التعسف باستعمال الحق".كما شدد خلف على أن "من يعرقل له النية في العرقلة وإبقاء هذا الملف خارج كل مساءلة".وذكر أن "التعويضات ليست بأولوية بقدر ما هو إعطاء العدالة، وهو حق على الدولة والمسؤولين في أن يقاربوا هذا الموضوع بشكل يسمح لكل من تضرر بأن يكون له تعويض عن هذا الضرر أما أن نحول كل هذه القضية إلى قضية تعويضات فهو أمر ثانوي بالنسبة لما يطالب به أهالي الضحايا والجرحى في هذا الملف".

https://arabic.sputniknews.com/20220804/رئيس-الاتحاد-الأوروبي-يطالب-السلطات-اللبنانية-باستكمال-التحقيق-في-انفجار-بيروت-القاتل-1065983764.html

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

لبنان