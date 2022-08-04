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نائب وزير الخارجية الروسي يبحث التسوية السياسية السورية مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث التسوية السياسية السورية مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة
أجرى نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين محادثة هاتفية، يوم أمس الأربعاء، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T10:24+0000
2022-08-04T10:24+0000
أخبار سوريا اليوم
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وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "نوقشت قضايا الساعة في الوضع في سوريا مع أخذها بعين الاعتبار بشكل منتظم في مجلس الأمن الدولي، وأهمية مواصلة الجهود لتعزيز عملية التسوية السياسية التي يقودها وينفذها السوريون أنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة، مع الالتزام الصارم بمبدأ احترام سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".يشار إلى أن المحادثة جرت بمبادرة من جانب الأمم المتحدة.
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أخبار سوريا اليوم

نائب وزير الخارجية الروسي يبحث التسوية السياسية السورية مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة

10:24 GMT 04.08.2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين
نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
© Sputnik . Valery Melnikov
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أجرى نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين محادثة هاتفية، يوم أمس الأربعاء، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "نوقشت قضايا الساعة في الوضع في سوريا مع أخذها بعين الاعتبار بشكل منتظم في مجلس الأمن الدولي، وأهمية مواصلة الجهود لتعزيز عملية التسوية السياسية التي يقودها وينفذها السوريون أنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة، مع الالتزام الصارم بمبدأ احترام سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".
يشار إلى أن المحادثة جرت بمبادرة من جانب الأمم المتحدة.
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