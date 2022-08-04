https://arabic.sputniknews.com/20220804/نائب-وزير-الخارجية-الروسي-يبحث-التسوية-السياسية-السورية-مع-المبعوث-الخاص-للأمين-العام-للأمم-المتحدة-1065982878.html
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث التسوية السياسية السورية مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث التسوية السياسية السورية مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة
أجرى نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين محادثة هاتفية، يوم أمس الأربعاء، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T10:24+0000
2022-08-04T10:24+0000
2022-08-04T10:24+0000
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103818/19/1038181987_0:195:2949:1854_1920x0_80_0_0_e636bab819488d935c1bac5f8f909efc.jpg
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "نوقشت قضايا الساعة في الوضع في سوريا مع أخذها بعين الاعتبار بشكل منتظم في مجلس الأمن الدولي، وأهمية مواصلة الجهود لتعزيز عملية التسوية السياسية التي يقودها وينفذها السوريون أنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة، مع الالتزام الصارم بمبدأ احترام سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".يشار إلى أن المحادثة جرت بمبادرة من جانب الأمم المتحدة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103818/19/1038181987_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_3c4c8402cb78fd1a79ffa41a88f5638b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث التسوية السياسية السورية مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة
تابعنا عبر
أجرى نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين محادثة هاتفية، يوم أمس الأربعاء، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "نوقشت قضايا الساعة في الوضع في سوريا مع أخذها بعين الاعتبار بشكل منتظم في مجلس الأمن الدولي، وأهمية مواصلة الجهود لتعزيز عملية التسوية السياسية التي يقودها وينفذها السوريون أنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة، مع الالتزام الصارم بمبدأ احترام سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".
يشار إلى أن المحادثة جرت بمبادرة من جانب الأمم المتحدة.