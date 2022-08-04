https://arabic.sputniknews.com/20220804/نقل-ملك-النرويج-إلى-المستشفى-بسبب-إصابته-بالحمى-1066013886.html
نقل ملك النرويج إلى المستشفى بسبب إصابته بالحمى
نقل ملك النرويج إلى المستشفى بسبب إصابته بالحمى
أعلن القصر الملكي في النرويج، نقل الملك هارلد الخامس البالغ من العمر 85 عاما إلى مستشفى في أوسلو، حيث خضع لفحوص طبية لإصابته بالحمى. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T21:50+0000
2022-08-04T21:50+0000
2022-08-04T21:50+0000
أخبار النرويج
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وقالت الأسرة المالكة في اليوم الخميس: "تم نقل جلالة الملك إلى ريكشبيتالت اليوم للخضوع لفحص متعلق بالحمى"، مضيفة أن حالة الملك مستقرة، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".وريكشبيتالت هو جزء من مستشفى جامعة أوسلو، المستشفى الرئيسي في العاصمة النرويجية.وفي مارس/ آذار أصيب الملك بفيروس كورونا المستجد حيث عانى من أعراض خفيفة. وخضع العاهل النرويجي خلال السنوات الماضية للعديد من التدابير الطبية، ففي عام 2021 أجرى عملية جراحية في ساقه.كما أنه خضع لعملية ناجحة لاستبدال صمام في القلب في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 بعد نقله للمستشفى بسبب صعوبات في التنفس.
https://arabic.sputniknews.com/20220711/لأول-مرة-منذ-1980-ارتفاع-قياسي-للأسعار-في-النرويج-1064955397.html
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أخبار النرويج
نقل ملك النرويج إلى المستشفى بسبب إصابته بالحمى
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أعلن القصر الملكي في النرويج، نقل الملك هارلد الخامس البالغ من العمر 85 عاما إلى مستشفى في أوسلو، حيث خضع لفحوص طبية لإصابته بالحمى.
وقالت الأسرة المالكة في اليوم الخميس: "تم نقل جلالة الملك إلى ريكشبيتالت اليوم للخضوع لفحص متعلق بالحمى"، مضيفة أن حالة الملك مستقرة، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس"
.
وريكشبيتالت هو جزء من مستشفى جامعة أوسلو، المستشفى الرئيسي في العاصمة النرويجية.
وفي مارس/ آذار أصيب الملك بفيروس كورونا المستجد حيث عانى من أعراض خفيفة.
وخضع العاهل النرويجي خلال السنوات الماضية للعديد من التدابير الطبية، ففي عام 2021 أجرى عملية جراحية في ساقه.
كما أنه خضع لعملية ناجحة لاستبدال صمام في القلب في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 بعد نقله للمستشفى بسبب صعوبات في التنفس.