https://arabic.sputniknews.com/20220804/واشنطن-الولايات-المتحدة-لا-تنشر-صواريخ-نووية-أرضية-خارج-البلاد-1066013755.html
واشنطن: الولايات المتحدة لا تنشر صواريخ نووية أرضية خارج البلاد
واشنطن: الولايات المتحدة لا تنشر صواريخ نووية أرضية خارج البلاد
أعلن الممثل الخاص للرئيس الأمريكي في شؤون عدم الانتشار الأسلحة النووية، أدام شينمان، أن الولايات المتحدة لا تنشر أي صواريخ نووية أرضية خارج حدود البلاد. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T21:40+0000
2022-08-04T21:40+0000
2022-08-04T21:40+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال شينمان: "نحن لا ننشر أي صواريخ أرضية تحمل رؤوس نووية خارج أراضينا".وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، أكد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، بوني جينكينز، أن واشنطن ستواصل نزع سلاحها والوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.وأوضح جينكينز، خلال إفادة صحفية، "لقد عملنا على نزع سلاحنا وما زلنا ملزمين بذلك، نحن نفي بالتزاماتنا بموجب المعاهدة".والاثنين الماضي، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في افتتاح المؤتمر الاستعراضي للدول المشاركة في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، إن خطر استخدام الأسلحة النووية في العالم وصل إلى مستوى لم يلاحظ منذ ذروة الحرب الباردة.وتابع غوتيريش: "في الوقت الحاضر، هناك خطر نووي، لم يسبق له مثيل منذ ذروة الحرب الباردة. تواجه البشرية خطر نسيان الدروس المستفادة من الهجمات على هيروشيما وناغازاكي. وصلت التوترات الجيوسياسية إلى آفاق جديدة".ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تفعيل المعاهدات متعددة الأطراف والآليات المتعلقة بنزع السلاح النووي وحظر انتشاره.وشدد غوتيريش على ضرورة إعادة التأكيد على مبدأ عدم مقبولية استخدام الأسلحة النووية.وتابع "يجب علينا إعادة تأكيد المبدأ الذي مضى عليه 77 عاما والقائم ضد استخدام الأسلحة النووية. هذا يتطلب التزام قوي من قبل جميع الدول الأطراف (بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية)".
https://arabic.sputniknews.com/20220803/واشنطن-سنواصل-نزع-سلاحنا-النووي-والوفاء-بالتزامات-معاهدة-عدم-انتشار-الأسلحة-النووية--1065965194.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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الولايات المتحدة الأمريكية
واشنطن: الولايات المتحدة لا تنشر صواريخ نووية أرضية خارج البلاد
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أعلن الممثل الخاص للرئيس الأمريكي في شؤون عدم الانتشار الأسلحة النووية، أدام شينمان، أن الولايات المتحدة لا تنشر أي صواريخ نووية أرضية خارج حدود البلاد.
الأمم المتحدة – سبوتنيك
. وقال شينمان: "نحن لا ننشر أي صواريخ أرضية تحمل رؤوس نووية خارج أراضينا".
وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، أكد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، بوني جينكينز، أن واشنطن ستواصل نزع سلاحها
والوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأوضح جينكينز، خلال إفادة صحفية، "لقد عملنا على نزع سلاحنا وما زلنا ملزمين بذلك، نحن نفي بالتزاماتنا بموجب المعاهدة".
والاثنين الماضي، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في افتتاح المؤتمر الاستعراضي للدول المشاركة في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، إن خطر استخدام الأسلحة النووية في العالم
وصل إلى مستوى لم يلاحظ منذ ذروة الحرب الباردة.
وتابع غوتيريش: "في الوقت الحاضر، هناك خطر نووي، لم يسبق له مثيل منذ ذروة الحرب الباردة. تواجه البشرية خطر نسيان الدروس المستفادة من الهجمات على هيروشيما وناغازاكي. وصلت التوترات الجيوسياسية إلى آفاق جديدة".
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تفعيل المعاهدات متعددة الأطراف والآليات المتعلقة بنزع السلاح النووي وحظر انتشاره.
وشدد غوتيريش على ضرورة إعادة التأكيد على مبدأ عدم مقبولية استخدام الأسلحة النووية.
وتابع "يجب علينا إعادة تأكيد المبدأ الذي مضى عليه 77 عاما والقائم ضد استخدام الأسلحة النووية
. هذا يتطلب التزام قوي من قبل جميع الدول الأطراف (بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية)".