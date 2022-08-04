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وزير الخارجية الصيني يصف بيان مجموعة السبع بشأن تايوان بـ"الوقح"‏
وزير الخارجية الصيني يصف بيان مجموعة السبع بشأن تايوان بـ"الوقح"‏
انتقدت وزارة الخارجية الصينية والبعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، ‏بيان وزراء خارجية مجموعة السبع والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي بشأن منطقة... 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T15:37+0000
2022-08-04T15:37+0000
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وقال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، والبعثة الصينية إن البيان الأوروبي "قبيح" و"وقح"، "ويذكرنا بـ" قوات الحلفاء الثمانية "التي غزت الصين قبل مائة عام.وجاء انتقاد وزير الخارجية الصيني وانغ يي بشدة لبيان مجموعة السبع خلال اجتماعات وزراء خارجية "آسيان" في كمبوديا، اليوم الخميس، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.وجاء في تعليق وزير الخارجية الصينية، وانغ يي، مستنكرا: "إن بيان وزراء خارجية مجموعة السبع يصف الأبيض بالأسود، ويخلط بين الصواب والخطأ، ويوجه اتهامات لا أساس لها ضد الإجراءات المعقولة والقانونية التي تتخذها الصين لحماية السيادة ووحدة الأراضي، كيف يتمتعون بهذه الحقوق؟ ومن يمنحهم هذا الحق؟".وأضاف أن "أمريكا هي التي بدأت وصعدت التوترات عبر مضيق تايوان، لقد شكّل استفزازها الصارخ سابقة سيئة".في سياق متصل، هاجم المتحدث باسم البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي بيان مجموعة السبع، قائلا إن "القوات الأجنبية المعادية والقوى الانفصالية في تايوان هي التي غيرت الوضع الراهن عبر مضيق تايوان، وأن تشويه سمعة الصين لا يمكن أن يخفي نيتها الشريرة لفصل تايوان عنها".وقال وزراء خارجية مجموعة السبع والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي في بيان مشترك صدر، أمس الأربعاء، إنهم قلقون من "الأعمال التهديدية من جانب الصين" عبر مضيق تايوان، والتي "تخاطر بتصعيد غير ضروري".وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، في مؤتمر صحفي روتيني، اليوم الخميس، إن "نفاق وقبح مجموعة السبع قد تم كشفهما بالكامل، قائلة إنهم غضوا الطرف عن زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان قبل حدوثها، لكنهم قفزوا الآن لاتهام الصين بالقيام بإجراءات العدالة".وزارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، جزيرة تايوان في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، على الرغم من التحذيرات القوية المتكررة من الصين.
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أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الصين, العالم

وزير الخارجية الصيني يصف بيان مجموعة السبع بشأن تايوان بـ"الوقح"‏

15:37 GMT 04.08.2022
© AFP 2022 / ANGELOS TZORTZINISوزير الخارجية الصيني، وانغ يي
وزير الخارجية الصيني، وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
وزير الخارجية الصيني، وانغ يي
© AFP 2022 / ANGELOS TZORTZINIS
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انتقدت وزارة الخارجية الصينية والبعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، ‏بيان وزراء خارجية مجموعة السبع والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي بشأن منطقة تايوان ‏‏(الصين)، عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي للجزيرة.‏
وقال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، والبعثة الصينية إن البيان الأوروبي "قبيح" و"وقح"، "ويذكرنا بـ" قوات الحلفاء الثمانية "التي غزت الصين قبل مائة عام.
وجاء انتقاد وزير الخارجية الصيني وانغ يي بشدة لبيان مجموعة السبع خلال اجتماعات وزراء خارجية "آسيان" في كمبوديا، اليوم الخميس، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.
وجاء في تعليق وزير الخارجية الصينية، وانغ يي، مستنكرا: "إن بيان وزراء خارجية مجموعة السبع يصف الأبيض بالأسود، ويخلط بين الصواب والخطأ، ويوجه اتهامات لا أساس لها ضد الإجراءات المعقولة والقانونية التي تتخذها الصين لحماية السيادة ووحدة الأراضي، كيف يتمتعون بهذه الحقوق؟ ومن يمنحهم هذا الحق؟".
وأضاف أن "أمريكا هي التي بدأت وصعدت التوترات عبر مضيق تايوان، لقد شكّل استفزازها الصارخ سابقة سيئة".
وأردف متسائلا: "إذا لم يكن هناك تصحيح ولا تدابير مضادة، فهل سيظل مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية موجودا؟ هل يجب التمسك بالقانون الدولي؟ وكيف ينبغي ضمان السلام الإقليمي؟".
في سياق متصل، هاجم المتحدث باسم البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي بيان مجموعة السبع، قائلا إن "القوات الأجنبية المعادية والقوى الانفصالية في تايوان هي التي غيرت الوضع الراهن عبر مضيق تايوان، وأن تشويه سمعة الصين لا يمكن أن يخفي نيتها الشريرة لفصل تايوان عنها".

وتابع: "ما هو القبيح وما هو وقح؟ إن بيان وزراء خارجية مجموعة السبع والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية هو عينة حية من كل ذلك.

إنهم يتواطؤون ويفعلون الشر ويطلقون على الأبيض أسود، وينبغي تحميلهم المسؤولية عن العديد من الحروب وعدم الاستقرار في العالم".

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وقال وزراء خارجية مجموعة السبع والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي في بيان مشترك صدر، أمس الأربعاء، إنهم قلقون من "الأعمال التهديدية من جانب الصين" عبر مضيق تايوان، والتي "تخاطر بتصعيد غير ضروري".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، في مؤتمر صحفي روتيني، اليوم الخميس، إن "نفاق وقبح مجموعة السبع قد تم كشفهما بالكامل، قائلة إنهم غضوا الطرف عن زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان قبل حدوثها، لكنهم قفزوا الآن لاتهام الصين بالقيام بإجراءات العدالة".
وزارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، جزيرة تايوان في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، على الرغم من التحذيرات القوية المتكررة من الصين.
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