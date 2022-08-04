https://arabic.sputniknews.com/20220804/وزير-الخارجية-الصيني-يصف-بيان-مجموعة-السبع-بشأن-تايوان-بـالوقح-1066003967.html

وزير الخارجية الصيني يصف بيان مجموعة السبع بشأن تايوان بـ"الوقح"‏

وزير الخارجية الصيني يصف بيان مجموعة السبع بشأن تايوان بـ"الوقح"‏

انتقدت وزارة الخارجية الصينية والبعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، ‏بيان وزراء خارجية مجموعة السبع والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي بشأن منطقة... 04.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-04T15:37+0000

2022-08-04T15:37+0000

2022-08-04T15:37+0000

أخبار تايوان

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وقال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، والبعثة الصينية إن البيان الأوروبي "قبيح" و"وقح"، "ويذكرنا بـ" قوات الحلفاء الثمانية "التي غزت الصين قبل مائة عام.وجاء انتقاد وزير الخارجية الصيني وانغ يي بشدة لبيان مجموعة السبع خلال اجتماعات وزراء خارجية "آسيان" في كمبوديا، اليوم الخميس، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.وجاء في تعليق وزير الخارجية الصينية، وانغ يي، مستنكرا: "إن بيان وزراء خارجية مجموعة السبع يصف الأبيض بالأسود، ويخلط بين الصواب والخطأ، ويوجه اتهامات لا أساس لها ضد الإجراءات المعقولة والقانونية التي تتخذها الصين لحماية السيادة ووحدة الأراضي، كيف يتمتعون بهذه الحقوق؟ ومن يمنحهم هذا الحق؟".وأضاف أن "أمريكا هي التي بدأت وصعدت التوترات عبر مضيق تايوان، لقد شكّل استفزازها الصارخ سابقة سيئة".في سياق متصل، هاجم المتحدث باسم البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي بيان مجموعة السبع، قائلا إن "القوات الأجنبية المعادية والقوى الانفصالية في تايوان هي التي غيرت الوضع الراهن عبر مضيق تايوان، وأن تشويه سمعة الصين لا يمكن أن يخفي نيتها الشريرة لفصل تايوان عنها".وقال وزراء خارجية مجموعة السبع والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي في بيان مشترك صدر، أمس الأربعاء، إنهم قلقون من "الأعمال التهديدية من جانب الصين" عبر مضيق تايوان، والتي "تخاطر بتصعيد غير ضروري".وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، في مؤتمر صحفي روتيني، اليوم الخميس، إن "نفاق وقبح مجموعة السبع قد تم كشفهما بالكامل، قائلة إنهم غضوا الطرف عن زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان قبل حدوثها، لكنهم قفزوا الآن لاتهام الصين بالقيام بإجراءات العدالة".وزارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، جزيرة تايوان في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، على الرغم من التحذيرات القوية المتكررة من الصين.

https://arabic.sputniknews.com/20220804/تايوان-تعلن-اختراق-22-مقاتلة-صينية-نطاق-دفاعها-الجوي-1066001855.html

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أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الصين, العالم