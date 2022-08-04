https://arabic.sputniknews.com/20220804/وكالة-سفن-وطائرات-صينية-تعبر-الخط-الأوسط-لمضيق-تايوان-1065968053.html
وكالة: سفن وطائرات صينية تعبر "الخط الأوسط" لمضيق تايوان
وكالة: سفن وطائرات صينية تعبر "الخط الأوسط" لمضيق تايوان
عبرت سفن تابعة للبحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، تزيد عن 10، بشكل مؤقت ما يسمى بالخط الأوسط" لمضيق تايوان خلال التدريبات العسكرية، حسبما نقلت وكالة... 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T06:07+0000
2022-08-04T06:07+0000
2022-08-04T06:07+0000
الصين
أخبار تايوان
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في الوقت ذاته، وفقًا لنفس البيانات، تجاوزت العديد من طائرات سلاح الجو لجيش التحرير الشعبي في وقت واحد هذا الخط أيضًا، والذي يعد بمثابة خط فاصل شرطي في المضيق الفاصل بين جزيرة تايوان والبر الرئيسي للصين.وأطلقت القوات البرية لجيش التحرير الشعبي الصيني نيرانا بالذحيرة الحية، اليوم الخميس، في مياه شرق مضيق تايوان باستخدام مدفعية بعيدة المدى، حسبما جاء في بيان المنطقة الشرقية لقيادة جيش التحرير الشعبي الصيني.أعلن التلفزيون الصيني اليوم بدء مناورات عسكرية واسعة النطاق بالذخيرة الحية حول جزيرة تايوان.وذكر مراسل "سبوتنيك" أن المناورات التي تعتبر بمثابة رد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان، بدأت في الساعة 12:00 ليوم الخميس وتستمر حتى الساعة 12:00 من يوم الأحد.وتسببت زيارة بيلوسي في شحن الأجواء حول جزيرة تايوان التي تعتبر جزءا من أراضي جمهورية الصين الشعبية. ولذلك فإن بكين تعارض أن يصل مسؤولو الدول الأخرى إلى هذه الجزيرة للقاء حكامها الحاليين. وقد أعلنت وزارة الخارجية الصينية نية القيادة الصينية اتخاذ إجراءات قاسية كرد فعل على زيارة بيلوسي التي وصلت إلى تايوان على متن طائرة مساء الثلاثاء.
الصين
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, أخبار تايوان
وكالة: سفن وطائرات صينية تعبر "الخط الأوسط" لمضيق تايوان
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عبرت سفن تابعة للبحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، تزيد عن 10، بشكل مؤقت ما يسمى بالخط الأوسط" لمضيق تايوان خلال التدريبات العسكرية، حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر تايوانية.
في الوقت ذاته، وفقًا لنفس البيانات، تجاوزت العديد من طائرات سلاح الجو لجيش التحرير الشعبي في وقت واحد هذا الخط
أيضًا، والذي يعد بمثابة خط فاصل شرطي في المضيق الفاصل بين جزيرة تايوان والبر الرئيسي للصين.
وأطلقت القوات البرية لجيش التحرير الشعبي الصيني نيرانا بالذحيرة الحية
، اليوم الخميس، في مياه شرق مضيق تايوان باستخدام مدفعية بعيدة المدى، حسبما جاء في بيان المنطقة الشرقية لقيادة جيش التحرير الشعبي الصيني.
وذكر
مراسل "سبوتنيك" أن المناورات التي تعتبر بمثابة رد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان، بدأت في الساعة 12:00 ليوم الخميس وتستمر حتى الساعة 12:00 من يوم الأحد.
وتسببت زيارة بيلوسي في شحن الأجواء حول جزيرة تايوان التي تعتبر جزءا من أراضي جمهورية الصين الشعبية. ولذلك فإن بكين تعارض أن يصل مسؤولو الدول الأخرى إلى هذه الجزيرة للقاء حكامها الحاليين. وقد أعلنت وزارة الخارجية الصينية نية القيادة الصينية اتخاذ إجراءات قاسية كرد فعل على زيارة بيلوسي التي وصلت إلى تايوان على متن طائرة مساء الثلاثاء.