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https://arabic.sputniknews.com/20220804/ولي-عهد-دبي-ينشر-مقطعا-مصورا-ويشيد-بعامل-توصيل-طلبات-طعام-فيديو-1065968881.html
ولي عهد دبي ينشر مقطعا مصورا ويشيد بعامل توصيل طلبات طعام... فيديو
ولي عهد دبي ينشر مقطعا مصورا ويشيد بعامل توصيل طلبات طعام... فيديو
أشاد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بما فعله عامل توصيل طلبات طعام، خلال قيامه بعمله. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T06:45+0000
2022-08-04T06:45+0000
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ونشر الشيخ حمدان مقطعا مصورا على صفحته الخاصة على "تويتر" ظهر فيه العامل وهو يقف على إشارة مرور ليهرع للطرف الآخر من الطريق مزيلا طوبين كانا في منتصف الطريق، ليضعهما على جانب الطريق تجنبا لمنع وقوع حادث، ويعود بعدها إلى دراجته.وعلق حمدان على المقطع المصور قائلا: "عمل خير في دبي جدير بالثناء. هل يمكن لأحد أن يوجهني إلى هذا الرجل؟".ليتم بعدها مشاركة المقطع المصور على نطاق واسع على منصة التواصل الاجتماعي.
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ولي عهد دبي ينشر مقطعا مصورا ويشيد بعامل توصيل طلبات طعام... فيديو

06:45 GMT 04.08.2022
© AFP 2022 / HANDOUTولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
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أشاد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بما فعله عامل توصيل طلبات طعام، خلال قيامه بعمله.
ونشر الشيخ حمدان مقطعا مصورا على صفحته الخاصة على "تويتر" ظهر فيه العامل وهو يقف على إشارة مرور ليهرع للطرف الآخر من الطريق مزيلا طوبين كانا في منتصف الطريق، ليضعهما على جانب الطريق تجنبا لمنع وقوع حادث، ويعود بعدها إلى دراجته.
وعلق حمدان على المقطع المصور قائلا: "عمل خير في دبي جدير بالثناء. هل يمكن لأحد أن يوجهني إلى هذا الرجل؟".
ليتم بعدها مشاركة المقطع المصور على نطاق واسع على منصة التواصل الاجتماعي.
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