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https://arabic.sputniknews.com/20220804/يبيعون-البلد-بأي-ثمن-السلطات-الأوكرانية-تطلق-عملية-الخصخصة-1065970611.html
"يبيعون البلد بأي ثمن"... السلطات الأوكرانية تطلق عملية الخصخصة
"يبيعون البلد بأي ثمن"... السلطات الأوكرانية تطلق عملية الخصخصة
أعلن رئيس وزراء أوكرانيا ضرورة البدء بخصخصة القطاع الحكومي. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T07:34+0000
2022-08-04T07:34+0000
أخبار أوكرانيا
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ويجب أن تبدأ عملية الخصخصة في 1 سبتمبر/أيلول 2022 حسب رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال.وكان البرلمان الأوكراني قد تبنى قانونا بشأن الخصخصة يُجيز بيع المصانع الكبيرة.وقال النائب دميتري رازومكوف، الذي ترأس البرلمان الأوكراني، في وقت سابق: "إن هذا بيع للبلد بأي ثمن على خلفية هبوط العملة الأوكرانية مقابل العملة الصعبة".
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أخبار أوكرانيا

"يبيعون البلد بأي ثمن"... السلطات الأوكرانية تطلق عملية الخصخصة

07:34 GMT 04.08.2022
© Sputnik . Stringerالبرلمان الأوكراني "رادا"
البرلمان الأوكراني رادا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
© Sputnik . Stringer
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أعلن رئيس وزراء أوكرانيا ضرورة البدء بخصخصة القطاع الحكومي.
ويجب أن تبدأ عملية الخصخصة في 1 سبتمبر/أيلول 2022 حسب رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال.
وكان البرلمان الأوكراني قد تبنى قانونا بشأن الخصخصة يُجيز بيع المصانع الكبيرة.
وقال النائب دميتري رازومكوف، الذي ترأس البرلمان الأوكراني، في وقت سابق: "إن هذا بيع للبلد بأي ثمن على خلفية هبوط العملة الأوكرانية مقابل العملة الصعبة".
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