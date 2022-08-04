https://arabic.sputniknews.com/20220804/-الاستخبارات-الإيرانية-اعتقلنا-10-إرهابيين-من-تنظيم-داعش-التكفيري-الصهيوني-1065981889.html
الاستخبارات الإيرانية: اعتقلنا 10 إرهابيين من تنظيم داعش التكفيري الصهيوني
الاستخبارات الإيرانية: اعتقلنا 10 إرهابيين من تنظيم داعش التكفيري الصهيوني
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، أنها اعتقلت 10 "إرهابيين"، قالت إنهم خططوا لتنفيذ تفجيرات بالبلاد. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T10:03+0000
2022-08-04T10:03+0000
2022-08-04T10:03+0000
أخبار إيران
تنظيم داعش الإرهابي
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طهران- سبوتنيك. ووفقا لبيان أصدرته وزارة الاستخبارات الإيرانية، أكدت أن الإرهابيين الذين تم اعتقالهم ينتمون إلى داعش (محظور في روسيا).وقال البيان: "في الأيام الثلاثة الماضية تم اعتقال عشرة إرهابيين من تنظيم داعش التكفيري الصهيوني".وأوضح بيان الوزارة الإيرانية أن المعتقلين "كانوا يخططون لتنفيذ عدة عمليات تفجير إرهابية وسط المواكب الحسينية خلال شهر محرم".
https://arabic.sputniknews.com/20210412/إيران-لدينا-معلومات-موثقة-تؤكد-دعم-أمريكا-لتنظيم-داعش-1048667445.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, تنظيم داعش الإرهابي
الاستخبارات الإيرانية: اعتقلنا 10 إرهابيين من تنظيم داعش التكفيري الصهيوني
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أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، أنها اعتقلت 10 "إرهابيين"، قالت إنهم خططوا لتنفيذ تفجيرات بالبلاد.
طهران- سبوتنيك. ووفقا لبيان أصدرته وزارة الاستخبارات الإيرانية، أكدت أن الإرهابيين الذين تم اعتقالهم ينتمون إلى داعش
(محظور في روسيا).
وقال البيان: "في الأيام الثلاثة الماضية تم اعتقال عشرة إرهابيين من تنظيم داعش التكفيري الصهيوني".
وأوضح بيان الوزارة الإيرانية أن المعتقلين "كانوا يخططون لتنفيذ عدة
عمليات تفجير إرهابية وسط المواكب الحسينية خلال شهر محرم".