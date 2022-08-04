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https://arabic.sputniknews.com/20220804/-الاستخبارات-الإيرانية-اعتقلنا-10-إرهابيين-من-تنظيم-داعش-التكفيري-الصهيوني-1065981889.html
الاستخبارات الإيرانية: اعتقلنا 10 إرهابيين من تنظيم داعش التكفيري الصهيوني
الاستخبارات الإيرانية: اعتقلنا 10 إرهابيين من تنظيم داعش التكفيري الصهيوني
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، أنها اعتقلت 10 "إرهابيين"، قالت إنهم خططوا لتنفيذ تفجيرات بالبلاد. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T10:03+0000
2022-08-04T10:03+0000
أخبار إيران
تنظيم داعش الإرهابي
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طهران- سبوتنيك. ووفقا لبيان أصدرته ‏وزارة الاستخبارات الإيرانية، أكدت أن الإرهابيين الذين تم اعتقالهم ينتمون إلى داعش (محظور في روسيا).وقال البيان: "في الأيام الثلاثة الماضية تم اعتقال عشرة إرهابيين من تنظيم داعش التكفيري الصهيوني".وأوضح بيان الوزارة الإيرانية أن المعتقلين "كانوا يخططون لتنفيذ عدة عمليات تفجير إرهابية وسط المواكب الحسينية خلال شهر ‎محرم".
https://arabic.sputniknews.com/20210412/إيران-لدينا-معلومات-موثقة-تؤكد-دعم-أمريكا-لتنظيم-داعش-1048667445.html
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أخبار إيران, تنظيم داعش الإرهابي

الاستخبارات الإيرانية: اعتقلنا 10 إرهابيين من تنظيم داعش التكفيري الصهيوني

10:03 GMT 04.08.2022
© AP Photo / Ebrahim Norooziالشرطة الإيرانية
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، أنها اعتقلت 10 "إرهابيين"، قالت إنهم خططوا لتنفيذ تفجيرات بالبلاد.
طهران- سبوتنيك. ووفقا لبيان أصدرته ‏وزارة الاستخبارات الإيرانية، أكدت أن الإرهابيين الذين تم اعتقالهم ينتمون إلى داعش (محظور في روسيا).
الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2021
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12 أبريل 2021, 15:20 GMT
وقال البيان: "في الأيام الثلاثة الماضية تم اعتقال عشرة إرهابيين من تنظيم داعش التكفيري الصهيوني".
وأوضح بيان الوزارة الإيرانية أن المعتقلين "كانوا يخططون لتنفيذ عدة عمليات تفجير إرهابية وسط المواكب الحسينية خلال شهر ‎محرم".
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