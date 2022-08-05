https://arabic.sputniknews.com/20220805/أردوغان-يصل-إلى-سوتشي-لإجراء-محادثات-مع-بوتين-1066028527.html
أردوغان يصل إلى سوتشي لإجراء محادثات مع بوتين
أردوغان يصل إلى سوتشي لإجراء محادثات مع بوتين
ذكرت قناة "تي آر تي هابر" التلفزيونية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصل إلى سوتشي الساعة 15:00. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T10:29+0000
2022-08-05T10:29+0000
2022-08-05T10:30+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
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وسيجري الرئيس التركي أولا محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وجها لوجه، ثم بمشاركة الوفود. ويوجد بوتين حاليا في سوتشي، حيث سيجري محادثات مع أردوغان، وسيبلغ نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، الصحافة بنتائج اللقاء، حسبما صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين في وقت سابق. أعلن الكرملين، في وقت سابق، أن الرئيسين سيناقشان مواضيع الطاقة وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار تركيا اليوم
أردوغان يصل إلى سوتشي لإجراء محادثات مع بوتين
10:29 GMT 05.08.2022 (تم التحديث: 10:30 GMT 05.08.2022) تابعنا عبر
ذكرت قناة "تي آر تي هابر" التلفزيونية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصل إلى سوتشي الساعة 15:00.
وسيجري الرئيس التركي أولا محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وجها لوجه، ثم بمشاركة الوفود.
ويوجد بوتين حاليا في سوتشي، حيث سيجري محادثات مع أردوغان، وسيبلغ نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، الصحافة بنتائج اللقاء، حسبما صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين في وقت سابق.
وذكر مراسل القناة التلفزيونية من سوتشي أن "وصول أردوغان للمحادثات في سوتشي متوقع الساعة 15:00 (بتوقيت موسكو). وستعقد المحادثات أولا بلقاء وجه لوجه، ثم بمشاركة وفود".
أعلن الكرملين، في وقت سابق، أن الرئيسين سيناقشان مواضيع الطاقة
وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية.