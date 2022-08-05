عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220805/إثيوبيا-تستأنف-الرحلات-الجوية-مع-روسيا-1066019845.html
إثيوبيا تستأنف الرحلات الجوية مع روسيا
إثيوبيا تستأنف الرحلات الجوية مع روسيا
صرح سفير إثيوبيا لدى روسيا أن بلاده بصدد استئناف حركة الطيران مع روسيا. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T07:29+0000
2022-08-05T07:29+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1062099596_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7565de81013f82e2d08c01f012ce02b1.jpg
وأخبر السفير أليمايخ تيغينو "سبوتنيك" بأن "الخطوط الجوية الإثيوبية" سوف تستأنف الرحلات الجوية إلى روسيا بدءا من 23 أغسطس/آب، مشيرا إلى أن شركة الطيران الإثيوبية ستقوم بتسيير 3 رحلات في الأسبوع.وعبر السفير عن أمله في ازدياد اهتمام الروس بالرحلات السياحية إلى بلاده بعد عودة حركة الطيران بين موسكو وأديس أبابا.وتوقفت حركة الطيران بين روسيا وإثيوبيا بسبب جائحة كورونا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1062099596_22:0:2753:2048_1920x0_80_0_0_5f2f942e5bd098ccbc4ec1aaa2153769.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم

إثيوبيا تستأنف الرحلات الجوية مع روسيا

07:29 GMT 05.08.2022
© Sputnik . Максим Блинов / الذهاب إلى بنك الصورطائرة "سوخوي سوبر جيت 100"
طائرة سوخوي سوبر جيت 100 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
© Sputnik . Максим Блинов
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرح سفير إثيوبيا لدى روسيا أن بلاده بصدد استئناف حركة الطيران مع روسيا.
وأخبر السفير أليمايخ تيغينو "سبوتنيك" بأن "الخطوط الجوية الإثيوبية" سوف تستأنف الرحلات الجوية إلى روسيا بدءا من 23 أغسطس/آب، مشيرا إلى أن شركة الطيران الإثيوبية ستقوم بتسيير 3 رحلات في الأسبوع.
وعبر السفير عن أمله في ازدياد اهتمام الروس بالرحلات السياحية إلى بلاده بعد عودة حركة الطيران بين موسكو وأديس أبابا.
وتوقفت حركة الطيران بين روسيا وإثيوبيا بسبب جائحة كورونا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:29 GMTЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала