https://arabic.sputniknews.com/20220805/إثيوبيا-تستأنف-الرحلات-الجوية-مع-روسيا-1066019845.html
إثيوبيا تستأنف الرحلات الجوية مع روسيا
إثيوبيا تستأنف الرحلات الجوية مع روسيا
صرح سفير إثيوبيا لدى روسيا أن بلاده بصدد استئناف حركة الطيران مع روسيا. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T07:29+0000
2022-08-05T07:29+0000
2022-08-05T07:29+0000
روسيا
العالم
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وأخبر السفير أليمايخ تيغينو "سبوتنيك" بأن "الخطوط الجوية الإثيوبية" سوف تستأنف الرحلات الجوية إلى روسيا بدءا من 23 أغسطس/آب، مشيرا إلى أن شركة الطيران الإثيوبية ستقوم بتسيير 3 رحلات في الأسبوع.وعبر السفير عن أمله في ازدياد اهتمام الروس بالرحلات السياحية إلى بلاده بعد عودة حركة الطيران بين موسكو وأديس أبابا.وتوقفت حركة الطيران بين روسيا وإثيوبيا بسبب جائحة كورونا.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
إثيوبيا تستأنف الرحلات الجوية مع روسيا
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صرح سفير إثيوبيا لدى روسيا أن بلاده بصدد استئناف حركة الطيران مع روسيا.
وأخبر
السفير أليمايخ تيغينو "سبوتنيك" بأن "الخطوط الجوية الإثيوبية" سوف تستأنف الرحلات الجوية إلى روسيا بدءا من 23 أغسطس/آب، مشيرا إلى أن شركة الطيران الإثيوبية ستقوم بتسيير 3 رحلات في الأسبوع.
وعبر السفير عن أمله في ازدياد اهتمام الروس بالرحلات السياحية إلى بلاده بعد عودة حركة الطيران بين موسكو وأديس أبابا.
وتوقفت حركة الطيران بين روسيا وإثيوبيا بسبب جائحة كورونا.