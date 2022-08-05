https://arabic.sputniknews.com/20220805/إصابة-6-فلسطينيين-بينهم-3-أطفال-في-قصف-إسرائيلي-شرقي-غزة-1066053193.html

إصابة 6 فلسطينيين بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي شرقي غزة

إصابة 6 فلسطينيين بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي شرقي غزة

أصيب ستة فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال بجروح متفاوتة، في وقت متأخر من مساء الجمعة، جراء قصف إسرائيلي من طائرة استطلاع شرق محافظة غزة. 05.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-05T22:55+0000

2022-08-05T22:55+0000

2022-08-05T22:59+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" نقلا عن وزارة الصحة الفلسطينية بأن الإصابات وقعت خلال استهداف محيط منزلهم في حي الشعف شرق غزة، ونقلوا جميعا إلى مستشفى الشفاء غربي المحافظة.كما تجددت الغارات الإسرائيلية على أماكن متفرقة في غرب محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.واستهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية بلدة القرارة شمال خان يونس، بالإضافة الى استهداف شارع صلاح الدين وسط غزة، وقد قامت فصائل المقاومة بإطلاق صواريخ باتجاه المناطق الاسرائيلية المحيطة بالقطاع.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أعلن في وقت سابق الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة، للقضاء على "تهديدات وشيكة" من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي بالحركة بسام السعدي.واستهدف الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من يوم الجمعة، مقار لحركة الجهاد الإسلامي أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.هذا وشنت طائرات حربية إسرائيلية، غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، في وقت سابق، راح ضحيتها حتى الآن، 10 قتلى بينهم طفلة، وأكثر من 65 مصابا.وردا على الهجوم، أعلنت حركة "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" إطلاق نحو 100 صاروخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل الجعبري.

https://arabic.sputniknews.com/20220805/مصر-نجري-اتصالات-مكثفة-لاحتواء-الوضع-في-غزة--1066053038.html

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العدوان الإسرائيلي على غزة