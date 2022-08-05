https://arabic.sputniknews.com/20220805/إعلام-انخفاض-أسعار-الحبوب-والزيوت-النباتية-والغذاء-عالميا-1066028777.html

إعلام: انخفاض أسعار الحبوب والزيوت النباتية والغذاء عالميا

إعلام: انخفاض أسعار الحبوب والزيوت النباتية والغذاء عالميا

أظهرت بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، انخفاض أسعار الغذاء حول العالم بنسبة 8.6% خلال شهر تموز/يوليو 2022، مقارنة بحزيران/يونيو الماضي. 05.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-05T10:34+0000

2022-08-05T10:34+0000

2022-08-05T10:34+0000

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وذكرت وكالة "عمون"، مساء اليوم الجمعة، أن أسعار الزيوت النباتية الأكثر انخفاضا خلال الشهر الماضي بنسبة 19.2%، فيما انخفضت أسعار الحبوب 11.5%، كما تراجعت أسعار السكر 3.8%.وكانت منظمة "الفاو" قد أصدرت تقريرا بشأن مؤشرات أسعار 5 مجموعات من السلع الأساسية التي تدخل في مؤشر أسعار الغذاء عالميا، وتبين من خلاله انخفاض أسعار الغذاء حول العالم بنسبة 8.6% خلال شهر يوليو الماضي.وفي السياق نفسه، تراجعت أسعار الألبان بنسبة 2.5%، فيما سجل مؤشر أسعار اللحوم أول انخفاض شهري منذ 6 أشهر، وذلك بنسبة 0.6%.بدأت أسعار الغذاء العالمية بالارتفاع منذ مطلع العام 2021، وذلك نتيجة السياسة غير المسؤولة التي اتبعتها البنوك المركزية الغربية خلال السنوات الماضية، حيث عمدت إلى ضخ عشرات التريليونات من عملات الدولار واليورو والجنيه الاسترليني غير المدعومة في الاقتصادات الغربية، الأمر الذي أجج التضخم.وتفاقم التضخم أخيرًا، مع فرض الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، التي تعد من أبرز منتجي موارد الطاقة ومصدري الحبوب في العالم.

https://arabic.sputniknews.com/20220710/الأمم-المتحدة-أسعار-الغذاء-عالميا-هي-الأعلى-منذ-عقد-1064931338.html

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أخبار عالمية, روسيا, اللحم, أخبار الاتحاد الأوروبي