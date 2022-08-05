https://arabic.sputniknews.com/20220805/إعلام-ثمانية-نواب-من-البوندستاغ-الألماني-يزورون-تايوان-في-أواخر-أكتوبر-1066018897.html
إعلام: ثمانية نواب من البوندستاغ الألماني يزورون تايوان في أواخر أكتوبر
إعلام: ثمانية نواب من البوندستاغ الألماني يزورون تايوان في أواخر أكتوبر
ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اليوم الجمعة، أن ثمانية أعضاء من البوندستاغ الألماني سيزورون تايوان (الصين) في نهاية أكتوبر/تشرين الأول. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T07:05+0000
2022-08-05T07:05+0000
2022-08-05T07:05+0000
أخبار تايوان
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وأوضحت الوكالة، بحسب مصدر في لجنة حقوق الإنسان في البوندستاغ الألماني، أن الزيارة ليست مرتبطة بزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، فقد تم التخطيط لها في وقت سابق. ستتم الرحلة بين 22 و30 أكتوبر، وسيزور البرلمانيون اليابان وهونغ كونغ.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تايوان, أخبار ألمانيا
إعلام: ثمانية نواب من البوندستاغ الألماني يزورون تايوان في أواخر أكتوبر
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ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اليوم الجمعة، أن ثمانية أعضاء من البوندستاغ الألماني سيزورون تايوان (الصين) في نهاية أكتوبر/تشرين الأول.
وأوضحت الوكالة، بحسب مصدر في لجنة حقوق الإنسان في البوندستاغ الألماني، أن الزيارة ليست مرتبطة بزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، فقد تم التخطيط لها في وقت سابق. ستتم الرحلة بين 22 و30 أكتوبر، وسيزور البرلمانيون اليابان وهونغ كونغ.