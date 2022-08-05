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https://arabic.sputniknews.com/20220805/إعلام-ثمانية-نواب-من-البوندستاغ-الألماني-يزورون-تايوان-في-أواخر-أكتوبر-1066018897.html
إعلام: ثمانية نواب من البوندستاغ الألماني يزورون تايوان في أواخر أكتوبر
إعلام: ثمانية نواب من البوندستاغ الألماني يزورون تايوان في أواخر أكتوبر
ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اليوم الجمعة، أن ثمانية أعضاء من البوندستاغ الألماني سيزورون تايوان (الصين) في نهاية أكتوبر/تشرين الأول. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T07:05+0000
2022-08-05T07:05+0000
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وأوضحت الوكالة، بحسب مصدر في لجنة حقوق الإنسان في البوندستاغ الألماني، أن الزيارة ليست مرتبطة بزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، فقد تم التخطيط لها في وقت سابق. ستتم الرحلة بين 22 و30 أكتوبر، وسيزور البرلمانيون اليابان وهونغ كونغ.
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أخبار تايوان, أخبار ألمانيا

إعلام: ثمانية نواب من البوندستاغ الألماني يزورون تايوان في أواخر أكتوبر

07:05 GMT 05.08.2022
© AFP 2022 / Sam Yehالحياة اليومية في مدينة تايبيه، تايوان، الصين
الحياة اليومية في مدينة تايبيه، تايوان، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
© AFP 2022 / Sam Yeh
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ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اليوم الجمعة، أن ثمانية أعضاء من البوندستاغ الألماني سيزورون تايوان (الصين) في نهاية أكتوبر/تشرين الأول.
وأوضحت الوكالة، بحسب مصدر في لجنة حقوق الإنسان في البوندستاغ الألماني، أن الزيارة ليست مرتبطة بزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، فقد تم التخطيط لها في وقت سابق. ستتم الرحلة بين 22 و30 أكتوبر، وسيزور البرلمانيون اليابان وهونغ كونغ.
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