https://arabic.sputniknews.com/20220805/إعلام-مصرع-وإصابة-7-عمال-مصريين-إثر-حادث-مروري-في-السعودية-1066038223.html
إعلام: مصرع وإصابة 7 عمال مصريين إثر حادث مروري في السعودية
إعلام: مصرع وإصابة 7 عمال مصريين إثر حادث مروري في السعودية
لقي مواطنان مصريان اثنان مصرعهما وأصيب خمسة عمال آخرين إثر حادث مرور في السعودية. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T13:13+0000
2022-08-05T13:13+0000
2022-08-05T13:13+0000
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وأفاد الموقع الإلكتروني "مصراوي"، مساء اليوم الجمعة، بأن محمد سعفان وزير القوى العاملة المصري، قد تلقى تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية في العاصمة السعودية، يفيد بمقتل مصريين اثنين وإصابة خمسة آخرين أثناء عودتهم من العمل، حيث يعملون بقطاع التشييد والبناء في مهن الحدادة والنجارة المسلحة.وأكد التقرير المصري أن المتوفى الأول من محافظة الدقهلية ويبلغ من العمر 36 عاما، وتم التواصل مع ذويه وتوجيههم لعمل التوكيل اللازم لشحن جثمانه،وهو العنوان نفسه للمتوفى الثاني، ويبلغ من العمر 31 عاما، وبأن هذا المتوفى سيتم دفنه في المملكة، بناء على رغبة ذويه.ومن المقرر قيام القنصلية المصرية بسرعة إنهاء إجراءات شحن الجثمان الأول، فضلا عن اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على مستحقات المواطنين المصريين المتوفيين، في سياق الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج.والمصابون الخمسة في الحادث إصاباتهم مختلفة وخرجوا من المستشفى عقب علاجهم بطوارئ مستشفى الشميسي في الرياض، حيث تم نقل أحد العمال المصابين إلى مستشفى السعودي الألماني، وتبين إصابته بكسر في عظمة الترقوة وتلقى العلاج اللازم، وتم خروجه أيضا.ووجّه السفير طارق المليجي القنصل العام المصري، بضرورة إنهاء إجراءات شحن الجثمان إلى بلاده، وإصدار تصريح الدفن للعامل الثاني، وذلك بالتنسيق مع مكتب التمثيل العمالي في الرياض من أجل متابعة تقارير المرور السعودية لحفظ حقوق ومستحقات العاملين المصريين المتوفين.
https://arabic.sputniknews.com/20220420/مجلس-الوزراء-السعودي-يوافق-على-اتفاقية-بشأن-الاستثمار-في-مصر-1061410041.html
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مصر, السعودية, العالم العربي
إعلام: مصرع وإصابة 7 عمال مصريين إثر حادث مروري في السعودية
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لقي مواطنان مصريان اثنان مصرعهما وأصيب خمسة عمال آخرين إثر حادث مرور في السعودية.
وأفاد الموقع
الإلكتروني "مصراوي"، مساء اليوم الجمعة، بأن محمد سعفان وزير القوى العاملة المصري، قد تلقى تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية في العاصمة السعودية، يفيد بمقتل مصريين اثنين وإصابة خمسة آخرين أثناء عودتهم من العمل، حيث يعملون بقطاع التشييد والبناء في مهن الحدادة والنجارة المسلحة.
وأكد التقرير المصري أن المتوفى الأول من محافظة الدقهلية ويبلغ من العمر 36 عاما، وتم التواصل مع ذويه وتوجيههم لعمل التوكيل اللازم لشحن جثمانه،
وهو العنوان نفسه للمتوفى الثاني، ويبلغ من العمر 31 عاما، وبأن هذا المتوفى سيتم دفنه في المملكة، بناء على رغبة ذويه.
ومن المقرر قيام القنصلية المصرية
بسرعة إنهاء إجراءات شحن الجثمان الأول، فضلا عن اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على مستحقات المواطنين المصريين المتوفيين، في سياق الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج.
والمصابون الخمسة في الحادث إصاباتهم مختلفة وخرجوا من المستشفى عقب علاجهم بطوارئ مستشفى الشميسي في الرياض، حيث تم نقل أحد العمال المصابين إلى مستشفى السعودي الألماني، وتبين إصابته بكسر في عظمة الترقوة
وتلقى العلاج اللازم، وتم خروجه أيضا.
ووجّه السفير طارق المليجي القنصل العام المصري، بضرورة إنهاء إجراءات شحن الجثمان إلى بلاده، وإصدار تصريح الدفن للعامل الثاني، وذلك بالتنسيق مع مكتب التمثيل العمالي في الرياض من أجل متابعة تقارير المرور السعودية لحفظ حقوق ومستحقات العاملين المصريين المتوفين.