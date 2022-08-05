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إلقاء 75 ألف بطة صفراء في نهر شيكاغو
إلقاء 75 ألف بطة صفراء في نهر شيكاغو
تم إلقاء الآلاف من البط المطاطي على طول نهر شيكاغو، يوم أمس الخميس، لتتنافس على عبور خط النهاية مع عودة مسابقة "داكي ديربي 2022" إلى شيكاغو الأمريكية. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T11:26+0000
2022-08-05T11:26+0000
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يسمح الحدث السنوي الذي تنظمه منظمة غير ربحية "سبيشال ألومبيكس إلينوي" (Special Olympics Illinois)، للجمهور برعاية البط المطاطي، حيث تساعد العائدات المنظمة على "الاستمرار في توفير فرص على مدار العام في الرياضات التنافسية والتعليم الصحي والقيادة والتنمية الشخصية لأكثر من 21000 طفل وبالغ لديهم من ذوي الإعاقات الذهنية في أنحاء الولاية.مقابل 5 دولارات فقط، يمكن لأي شخص استعارة بطة مطاطية والمشاركة في السباق، وتذهب جميع الأرباح إلى المنظمة الخيرية.ووفقًا لمنشور المنظمة، فإن رياضيي أولمبياد إلينوي الخاص، كايل توكي - الذي حصل على ميداليات ذهبية وبرونزية في الجمباز - سيكون بمثابة سفير "داكي ديربي 2022"، وسيتم تتويج صاحب "البطة المطاطية الأسرع" عند خط النهاية بجوائز قيمة.يذكر أنه في العام الماضي، شملت الجوائز سيارة ورحلة إلى المكسيك و2000 دولار، وقضاء يوم من المرح في شيكاغو مع عشاء في مطعم.
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фото, صور, وسائط متعددة, الولايات المتحدة الأمريكية

إلقاء 75 ألف بطة صفراء في نهر شيكاغو

11:26 GMT 05.08.2022
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تم إلقاء الآلاف من البط المطاطي على طول نهر شيكاغو، يوم أمس الخميس، لتتنافس على عبور خط النهاية مع عودة مسابقة "داكي ديربي 2022" إلى شيكاغو الأمريكية.
يسمح الحدث السنوي الذي تنظمه منظمة غير ربحية "سبيشال ألومبيكس إلينوي" (Special Olympics Illinois)، للجمهور برعاية البط المطاطي، حيث تساعد العائدات المنظمة على "الاستمرار في توفير فرص على مدار العام في الرياضات التنافسية والتعليم الصحي والقيادة والتنمية الشخصية لأكثر من 21000 طفل وبالغ لديهم من ذوي الإعاقات الذهنية في أنحاء الولاية.
مقابل 5 دولارات فقط، يمكن لأي شخص استعارة بطة مطاطية والمشاركة في السباق، وتذهب جميع الأرباح إلى المنظمة الخيرية.
ووفقًا لمنشور المنظمة، فإن رياضيي أولمبياد إلينوي الخاص، كايل توكي - الذي حصل على ميداليات ذهبية وبرونزية في الجمباز - سيكون بمثابة سفير "داكي ديربي 2022"، وسيتم تتويج صاحب "البطة المطاطية الأسرع" عند خط النهاية بجوائز قيمة.
يذكر أنه في العام الماضي، شملت الجوائز سيارة ورحلة إلى المكسيك و2000 دولار، وقضاء يوم من المرح في شيكاغو مع عشاء في مطعم.
© AFP 2022 / Scott Olson/Getty Images

إطلاق خمسة وسبعون ألف بطة مطاطية صفراء في نهر شيكاغو خلال مسابقة داكي ديربيفي في شيكاغو، إلينوي، 4 أغسطس 2022

إطلاق خمسة وسبعون ألف بطة مطاطية صفراء في نهر شيكاغو خلال مسابقة داكي ديربيفي في شيكاغو، إلينوي، 4 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي
1/8
© AFP 2022 / Scott Olson/Getty Images

إطلاق خمسة وسبعون ألف بطة مطاطية صفراء في نهر شيكاغو خلال مسابقة داكي ديربيفي في شيكاغو، إلينوي، 4 أغسطس 2022

© AFP 2022 / Scott Olson/Getty Images

إطلاق خمسة وسبعون ألف بطة مطاطية صفراء في نهر شيكاغو خلال مسابقة داكي ديربيفي في شيكاغو، إلينوي، 4 أغسطس 2022

إطلاق خمسة وسبعون ألف بطة مطاطية صفراء في نهر شيكاغو خلال مسابقة داكي ديربيفي في شيكاغو، إلينوي، 4 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي
2/8
© AFP 2022 / Scott Olson/Getty Images

إطلاق خمسة وسبعون ألف بطة مطاطية صفراء في نهر شيكاغو خلال مسابقة داكي ديربيفي في شيكاغو، إلينوي، 4 أغسطس 2022

© AFP 2022 / Scott Olson/Getty Images/

إطلاق خمسة وسبعون ألف بطة مطاطية صفراء في نهر شيكاغو خلال مسابقة داكي ديربيفي في شيكاغو، إلينوي، 4 أغسطس 2022

إطلاق خمسة وسبعون ألف بطة مطاطية صفراء في نهر شيكاغو خلال مسابقة داكي ديربيفي في شيكاغو، إلينوي، 4 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي
3/8
© AFP 2022 / Scott Olson/Getty Images/

إطلاق خمسة وسبعون ألف بطة مطاطية صفراء في نهر شيكاغو خلال مسابقة داكي ديربيفي في شيكاغو، إلينوي، 4 أغسطس 2022

© AFP 2022 / Scott Olson/Getty Images

إطلاق خمسة وسبعون ألف بطة مطاطية صفراء في نهر شيكاغو خلال مسابقة داكي ديربيفي في شيكاغو، إلينوي، 4 أغسطس 2022

إطلاق خمسة وسبعون ألف بطة مطاطية صفراء في نهر شيكاغو خلال مسابقة داكي ديربيفي في شيكاغو، إلينوي، 4 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي
4/8
© AFP 2022 / Scott Olson/Getty Images

إطلاق خمسة وسبعون ألف بطة مطاطية صفراء في نهر شيكاغو خلال مسابقة داكي ديربيفي في شيكاغو، إلينوي، 4 أغسطس 2022

© AFP 2022 / Scott Olson/Getty Images

إطلاق خمسة وسبعون ألف بطة مطاطية صفراء في نهر شيكاغو خلال مسابقة داكي ديربيفي في شيكاغو، إلينوي، 4 أغسطس 2022

إطلاق خمسة وسبعون ألف بطة مطاطية صفراء في نهر شيكاغو خلال مسابقة داكي ديربيفي في شيكاغو، إلينوي، 4 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي
5/8
© AFP 2022 / Scott Olson/Getty Images

إطلاق خمسة وسبعون ألف بطة مطاطية صفراء في نهر شيكاغو خلال مسابقة داكي ديربيفي في شيكاغو، إلينوي، 4 أغسطس 2022

© AFP 2022 / Scott Olson/Getty Images

إطلاق خمسة وسبعون ألف بطة مطاطية صفراء في نهر شيكاغو خلال مسابقة داكي ديربيفي في شيكاغو، إلينوي، 4 أغسطس 2022

إطلاق خمسة وسبعون ألف بطة مطاطية صفراء في نهر شيكاغو خلال مسابقة داكي ديربيفي في شيكاغو، إلينوي، 4 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي
6/8
© AFP 2022 / Scott Olson/Getty Images

إطلاق خمسة وسبعون ألف بطة مطاطية صفراء في نهر شيكاغو خلال مسابقة داكي ديربيفي في شيكاغو، إلينوي، 4 أغسطس 2022

© AFP 2022 / Scott Olson/Getty Image

إطلاق خمسة وسبعون ألف بطة مطاطية صفراء في نهر شيكاغو خلال مسابقة داكي ديربيفي في شيكاغو، إلينوي، 4 أغسطس 2022

إطلاق خمسة وسبعون ألف بطة مطاطية صفراء في نهر شيكاغو خلال مسابقة داكي ديربيفي في شيكاغو، إلينوي، 4 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي
7/8
© AFP 2022 / Scott Olson/Getty Image

إطلاق خمسة وسبعون ألف بطة مطاطية صفراء في نهر شيكاغو خلال مسابقة داكي ديربيفي في شيكاغو، إلينوي، 4 أغسطس 2022

© AFP 2022 / Scott Olson/Getty Images

إطلاق خمسة وسبعون ألف بطة مطاطية صفراء في نهر شيكاغو خلال مسابقة داكي ديربيفي في شيكاغو، إلينوي، 4 أغسطس 2022

إطلاق خمسة وسبعون ألف بطة مطاطية صفراء في نهر شيكاغو خلال مسابقة داكي ديربيفي في شيكاغو، إلينوي، 4 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي
8/8
© AFP 2022 / Scott Olson/Getty Images

إطلاق خمسة وسبعون ألف بطة مطاطية صفراء في نهر شيكاغو خلال مسابقة داكي ديربيفي في شيكاغو، إلينوي، 4 أغسطس 2022

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