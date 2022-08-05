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https://arabic.sputniknews.com/20220805/استطلاع-81--من-الروس-يثقون-بالرئيس-بوتين-1066026418.html
استطلاع: 81 % من الروس يثقون بالرئيس بوتين
استطلاع: 81 % من الروس يثقون بالرئيس بوتين
أعرب 80.8% من الروس عن ثقتهم في الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و78.1% من المواطنين يوافقون على أنشطته. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T09:40+0000
2022-08-05T09:40+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
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وبحسب استطلاع أجراه معهد "فيتسوم"، فإن غالبية المواطنين الروس (80.8%) يثقون بالرئيس الروسي، بينما أعرب 15.2% فقط من المستطلعين عن عدم ثقتهم. ووافق 78.1% من المشاركين في الاستطلاع، على عمل رئيس الدولة، وعارضهم 13.2%.تم إجراء استطلاع مبادرة "VTsIOM-Sputnik" لعموم روسيا في الفترة من 25 يوليو/تموز إلى 31 يوليو 2022، باستخدام طريقة الاتصال الهاتفي على عينة عشوائية ثنائية الأساس من أرقام الهواتف الأرضية والمحمولة بين المواطنين الذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا. ولا يتجاوز الحد الأقصى لحجم الخطأ 95 في المئة للبيانات التي تم جمعها على مدار سبعة أيام شملت 11200 شخص، 1 في المئة.
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فلاديمير بوتين, روسيا

استطلاع: 81 % من الروس يثقون بالرئيس بوتين

09:40 GMT 05.08.2022
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الثلاثية المنعقدة في طهران الثلاثاء 19 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
© Sputnik . Григорий Сысоев
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أعرب 80.8% من الروس عن ثقتهم في الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و78.1% من المواطنين يوافقون على أنشطته.
وبحسب استطلاع أجراه معهد "فيتسوم"، فإن غالبية المواطنين الروس (80.8%) يثقون بالرئيس الروسي، بينما أعرب 15.2% فقط من المستطلعين عن عدم ثقتهم.
ووافق 78.1% من المشاركين في الاستطلاع، على عمل رئيس الدولة، وعارضهم 13.2%.
تم إجراء استطلاع مبادرة "VTsIOM-Sputnik" لعموم روسيا في الفترة من 25 يوليو/تموز إلى 31 يوليو 2022، باستخدام طريقة الاتصال الهاتفي على عينة عشوائية ثنائية الأساس من أرقام الهواتف الأرضية والمحمولة بين المواطنين الذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا.
ولا يتجاوز الحد الأقصى لحجم الخطأ 95 في المئة للبيانات التي تم جمعها على مدار سبعة أيام شملت 11200 شخص، 1 في المئة.
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