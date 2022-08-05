https://arabic.sputniknews.com/20220805/الأرصاد-السعودية-تحذر-من-أمطار-رعدية-تؤدي-إلى-جريان-الأودية-على-6-مناطق-1066020321.html

الأرصاد السعودية تحذر من أمطار رعدية تؤدي إلى "جريان الأودية" على 6 مناطق

الأرصاد السعودية تحذر من أمطار رعدية تؤدي إلى "جريان الأودية" على 6 مناطق

حذرت الأرصاد السعودية من سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة، تصحبها رياح مثيرة للرمال والأتربة، على 6 مناطق من البلاد. 05.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-05T07:35+0000

2022-08-05T07:35+0000

2022-08-05T07:39+0000

أخبار السعودية اليوم

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ووفقا لما نقلته جريدة "عكاظ"، فقد توقع المركز الوطني للأرصاد "هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد".وقال تقرير المركز عن طقس اليوم الجمعة، إن هذه الحالة ستشهدها مناطق 6 في المملكة، هي "نجران، الباحة، عسير، جازان ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، وكذلك منطقة المدينة المنورة"، مشيرا إلى أن "تأثيرها يمتد إلى الأجزاء الساحلية".وأوضح أن هناك فرصة لتكرار المتغيرات ذاتها "على أجزاء من مناطق الرياض، حائل، تبوك، الجوف والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)".وعن البحار وطبيعة الموج، قال تقرير المركز عن البحر الأحمر: "حركة الرياح السطحية فيه جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزءين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة تتحول خلال فترة ما بعد الظهيرة إلى شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج".أما الرياح في الخليج العربي فستكون وفقا لتقرير المركز "جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة تتحول بعد الظهيرة شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج".

https://arabic.sputniknews.com/20220412/الدفاع-المدني-السعودي-يحذر-سكان-10-مناطق-في-المملكة-من-أمطار-رعدية--1061130471.html

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