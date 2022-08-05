https://arabic.sputniknews.com/20220805/الألعاب-العسكرية-الدولية-2022توفير-طعام-مميز-للمشاركين-في-مسابقة-الإنزال-البحري-1066027350.html
"الألعاب العسكرية الدولية 2022"...توفير طعام مميز للمشاركين في مسابقة الإنزال البحري
"الألعاب العسكرية الدولية 2022"...توفير طعام مميز للمشاركين في مسابقة الإنزال البحري
تستضيف عدة دول المسابقات المندرجة في إطار "الألعاب العسكرية الدولية – 2022". 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T10:09+0000
2022-08-05T10:09+0000
2022-08-05T10:09+0000
روسيا
العالم
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وتستضيف مقاطعة كالينينغراد الروسية، مثلا، مسابقة "الإنزال البحري". وقد بدأ المشاركون فيها يصلون إلى مكان إجرائها "ميدان التدريب خميليوفكا". وجاء في مقدمتهم عناصر القوات المسلحة الإيرانية والغينية. وسيستمر وجودهم في مقاطعة كالينينغراد خلال ثلاثة أسابيع.ولأن عدد أعضاء الفريق الغيني قليل، فإن هذا الفريق لا يتنافس على جوائز المسابقة على عكس الفريق الإيراني الذي يطمح إلى الفوز وإن كان يعتبر أن الهدف الرئيسي توطيد الصداقة بين الشعوب.وقالت قناة "زفيزدا" في التلفزيون الروسي، إن منظمي المسابقة حرصوا على توفير المأكولات المميزة لكل من الفرق المشاركة مع التركيز على تقديم ما يتناسب ومدى الجهد الذي يبذله المتسابقون.وتبدأ الفرق المشاركة تدريباتها في الثامن من أغسطس/آب. وسيقام حفل افتتاح مسابقة الإنزال البحري في وقت لاحق.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
"الألعاب العسكرية الدولية 2022"...توفير طعام مميز للمشاركين في مسابقة الإنزال البحري
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تستضيف عدة دول المسابقات المندرجة في إطار "الألعاب العسكرية الدولية – 2022".
وتستضيف مقاطعة كالينينغراد الروسية، مثلا، مسابقة "الإنزال البحري". وقد بدأ المشاركون فيها يصلون إلى مكان إجرائها "ميدان التدريب خميليوفكا". وجاء في مقدمتهم عناصر القوات المسلحة الإيرانية والغينية. وسيستمر وجودهم في مقاطعة كالينينغراد خلال ثلاثة أسابيع.
ولأن عدد أعضاء الفريق الغيني قليل، فإن هذا الفريق لا يتنافس على جوائز المسابقة على عكس الفريق الإيراني الذي يطمح إلى الفوز وإن كان يعتبر أن الهدف الرئيسي توطيد الصداقة بين الشعوب.
وقالت
قناة "زفيزدا" في التلفزيون الروسي، إن منظمي المسابقة حرصوا على توفير المأكولات المميزة لكل من الفرق المشاركة مع التركيز على تقديم ما يتناسب ومدى الجهد الذي يبذله المتسابقون.
وتبدأ الفرق المشاركة تدريباتها في الثامن من أغسطس/آب. وسيقام حفل افتتاح مسابقة الإنزال البحري في وقت لاحق.