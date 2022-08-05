عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220805/الأمين-العام-لـ-الجهاد-الإسلامي-لا-خطوط-حمراء-في-ردنا-على-إسرائيل-وصواريخنا-ستصل-إلى-تل-أبيب-1066043207.html
الأمين العام لـ "الجهاد الإسلامي": لا خطوط حمراء في ردنا على إسرائيل وتل أبيب ستكون هدفا لصواريخنا
الأمين العام لـ "الجهاد الإسلامي": لا خطوط حمراء في ردنا على إسرائيل وتل أبيب ستكون هدفا لصواريخنا
قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة إنه ليس هناك "خطوط حمراء" أمام رد الحركة على قصف إسرائيل أهدافا لها في قطاع غزة. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T14:50+0000
2022-08-05T14:54+0000
أخبار قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104340/63/1043406393_0:169:3043:1880_1920x0_80_0_0_5404d419f5c3a11f85d73f0b4ab3317b.jpg
وقال النخالة في حوار خاص مع قناة "الميادين": "على المقاومين أن يقفوا وقفة رجل واحد وليس هناك خطوط حمر لدى الجهاد الإسلامي ولا توقف ولا وساطات".وأضاف: "هذا اليوم للنصر وعلى العدو أن يتوقع قتالا ولا مهادنة"، معتبرا أن "اليوم هو اختبار للمقاومة الفلسطينية في مواجهة هذا العدوان".وتابع النخالة: "نحن ذاهبون (نحو القتال) ونسأل الله التوفيق للمجاهدين وسيقع الألم على الإسرائيليين".وقال: "نحن في اختبار حقيقي أمام هذا العدوان وعلى الشعب أن يثبت قدرته على المواجهة"، مشددا على أن "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة الجهاد "ستكون مع كل فصائل المقاومة موحدة في مواجهة العدوان".ودعا الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي "كل المقاومين في فلسطين" إلى "القتال على قلب رجل واحد".وقال: "على العدو (إسرائيل) الذي بدأ العدوان أن يتحمل المسؤولية كاملة"، متوعدا أن تكون مدينة تل أبيب وسط إسرائيل "تحت ضربات صواريخ المقاومة".وتابع النخالة: في ظل الوساطة المصرية يخرج العدو بهذا العدوان وهو يتجاهل الوساطة المصرية وعلى القاهرة الإجابة على هذا التساؤل".وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد أعلنت، مساء اليوم الجمعة "استشهاد القائد في سرايا القدس تيسير الجعبري "أبو محمود" خلال قصف إسرائيلي على قطاع غزة".فيما جرى "استشهاد 4 مواطنين، وإصابة 19 آخرين جراء غارات شنتها طائرات الاحتلال على عدة أهداف في قطاع غزة".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قصف الجيش الإسرائيلي عدة أهداف في قطاع غزة بما في ذلك شقة سكنية وسط القطاع.وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق على العملية التي يشنها على قطاع غزة اسم "الفجر الصادق" وتستهدف حركة "الجهاد الإسلامي".ووجّه الجيش سكان مستوطنات "غلاف غزة" بالبقاء قرب الملاجئ، معلنا تعطيل الدوام الدراسي في تلك المستوطنات.وكانت الأوضاع قد اشتعلت بين إسرائيل والفلسطينيين منذ مساء الاثنين الماضي، وقتها اعتقل الجيش الإسرائيلي القيادي في الجهاد الإسلامي بسام السعدي (61 عاما) من منزل في مخيم جنين للاجئين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد سحله.وفيما هددت حركة الجهاد بالرد، أعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق الطرق الرئيسية في مستوطنات غلاف غزة، وتعطيل حركة القطارات، مشيرا إلى أن ذلك جاء تحسبا لإطلاق صواريخ أو صواريخ مضادة للدروع من قطاع غزة.وصباح اليوم الجمعة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، أثناء تقييم الوضع الأمني على خلفية اليوم الرابع من زيادة اليقظة في المناطق المحيطة في قطاع غزة :"سلامة سكان منطقة غلاف غزة، وجودة حياتهم على رأس أولوياتنا. ونحن نعمل على إعادتهم إلى روتينهم اليومي في أسرع وقت ممكن. هذه مسؤوليتنا".
https://arabic.sputniknews.com/20220805/الجيش-الإسرائيلي-يوجه-سكان-مستوطنات-غلاف-غزة-بالبقاء-قرب-الملاجئ--1066042704.html
أخبار قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104340/63/1043406393_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_30bdc276ede3a0dd2e71ec6187faada0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة

الأمين العام لـ "الجهاد الإسلامي": لا خطوط حمراء في ردنا على إسرائيل وتل أبيب ستكون هدفا لصواريخنا

14:50 GMT 05.08.2022 (تم التحديث: 14:54 GMT 05.08.2022)
© AP Photo / Adel Hanaملثمون فلسطينيون من سرايا القدس الجناح العسكري لجماعة الجهاد الإسلامي
ملثمون فلسطينيون من سرايا القدس الجناح العسكري لجماعة الجهاد الإسلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / Adel Hana
تابعنا عبرTelegram
قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة إنه ليس هناك "خطوط حمراء" أمام رد الحركة على قصف إسرائيل أهدافا لها في قطاع غزة.
وقال النخالة في حوار خاص مع قناة "الميادين": "على المقاومين أن يقفوا وقفة رجل واحد وليس هناك خطوط حمر لدى الجهاد الإسلامي ولا توقف ولا وساطات".
وأضاف: "هذا اليوم للنصر وعلى العدو أن يتوقع قتالا ولا مهادنة"، معتبرا أن "اليوم هو اختبار للمقاومة الفلسطينية في مواجهة هذا العدوان".
وتابع النخالة: "نحن ذاهبون (نحو القتال) ونسأل الله التوفيق للمجاهدين وسيقع الألم على الإسرائيليين".
وقال: "نحن في اختبار حقيقي أمام هذا العدوان وعلى الشعب أن يثبت قدرته على المواجهة"، مشددا على أن "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة الجهاد "ستكون مع كل فصائل المقاومة موحدة في مواجهة العدوان".
ودعا الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي "كل المقاومين في فلسطين" إلى "القتال على قلب رجل واحد".
وقال: "على العدو (إسرائيل) الذي بدأ العدوان أن يتحمل المسؤولية كاملة"، متوعدا أن تكون مدينة تل أبيب وسط إسرائيل "تحت ضربات صواريخ المقاومة".
وتابع النخالة: في ظل الوساطة المصرية يخرج العدو بهذا العدوان وهو يتجاهل الوساطة المصرية وعلى القاهرة الإجابة على هذا التساؤل".
وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد أعلنت، مساء اليوم الجمعة "استشهاد القائد في سرايا القدس تيسير الجعبري "أبو محمود" خلال قصف إسرائيلي على قطاع غزة".
فيما جرى "استشهاد 4 مواطنين، وإصابة 19 آخرين جراء غارات شنتها طائرات الاحتلال على عدة أهداف في قطاع غزة".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قصف الجيش الإسرائيلي عدة أهداف في قطاع غزة بما في ذلك شقة سكنية وسط القطاع.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق على العملية التي يشنها على قطاع غزة اسم "الفجر الصادق" وتستهدف حركة "الجهاد الإسلامي".
ووجّه الجيش سكان مستوطنات "غلاف غزة" بالبقاء قرب الملاجئ، معلنا تعطيل الدوام الدراسي في تلك المستوطنات.
قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
الجيش الإسرائيلي يوجه سكان مستوطنات "غلاف غزة" بالبقاء قرب الملاجئ
14:32 GMT
وكانت الأوضاع قد اشتعلت بين إسرائيل والفلسطينيين منذ مساء الاثنين الماضي، وقتها اعتقل الجيش الإسرائيلي القيادي في الجهاد الإسلامي بسام السعدي (61 عاما) من منزل في مخيم جنين للاجئين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد سحله.
وفيما هددت حركة الجهاد بالرد، أعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق الطرق الرئيسية في مستوطنات غلاف غزة، وتعطيل حركة القطارات، مشيرا إلى أن ذلك جاء تحسبا لإطلاق صواريخ أو صواريخ مضادة للدروع من قطاع غزة.
وصباح اليوم الجمعة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، أثناء تقييم الوضع الأمني على خلفية اليوم الرابع من زيادة اليقظة في المناطق المحيطة في قطاع غزة :"سلامة سكان منطقة غلاف غزة، وجودة حياتهم على رأس أولوياتنا. ونحن نعمل على إعادتهم إلى روتينهم اليومي في أسرع وقت ممكن. هذه مسؤوليتنا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала