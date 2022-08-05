https://arabic.sputniknews.com/20220805/الاتحاد-الأوروبي-محادثات-فيينا-النووية-مستمرة-للوصول-إلى-اتفاق-1066037526.html
الاتحاد الأوروبي: محادثات فيينا النووية مستمرة للوصول إلى اتفاق
الاتحاد الأوروبي: محادثات فيينا النووية مستمرة للوصول إلى اتفاق
أكد الاتحاد الأوروبي أن محادثات فيينا النووية المتواصلة اليوم الجمعة، تهدف إلى توصل جميع الأطراف إلى توافق حول مسودة نص جديدة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T12:44+0000
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أمستردام - سبوتنيك. وقال رئيس المتحدثين الرسميين باسم المفوضية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، خلال إحاطة إعلامية: "الاتحاد الأوروبي يؤكد أن المحادثات الجارية في العاصمة النمساوية، مستمرة مع ممثلين عن أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة اليوم".وأضاف أن "المحادثات الجارية تهدف للتوصل إلى اتفاق من قبل جميع الأطراف حول مذكرة التفاهم المطروحة من قبل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل".وأكد ستانو أن "بوريل متفائل لتوصل جميع الأطراف إلى توافق حول مسودة اقتراحاته لإحياء الاتفاق النووي الإيراني".وكان بوريل قد أعلن أخيرا عن تقديمه مسودة تفاهم تتناول بالتفصيل الدقيق خفض العقوبات عن إيران مقابل الخطوات النووية اللازمة لإعادة الاتفاق النووي الإيراني إلى المسار الصحيح.وكانت مفاوضات فيينا النووية بين إيران والقوى الكبرى بمشاركة الولايات المتحدة قد استُؤنفت بشكل غير مباشر، أمس الخميس، في العاصمة النمساوية فيينا.ويخيم الجمود على المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، الهادفة إلى العودة إلى الاتفاق النووي، الموقع في 2015، بين طهران والقوى الدولية الكبرى بالإضافة إلى ألمانيا.وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وتخضع إيران بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي، من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220805/دبلوماسي-إيراني-ساعات-حاسمة-في-فيينا-بشأن-الاتفاق-النووي-1066036536.html
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إيران, أخبار الاتحاد الأوروبي, الاتفاق النووي الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن
الاتحاد الأوروبي: محادثات فيينا النووية مستمرة للوصول إلى اتفاق
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أكد الاتحاد الأوروبي أن محادثات فيينا النووية المتواصلة اليوم الجمعة، تهدف إلى توصل جميع الأطراف إلى توافق حول مسودة نص جديدة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.
أمستردام - سبوتنيك
. وقال رئيس المتحدثين الرسميين باسم المفوضية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، خلال إحاطة إعلامية: "الاتحاد الأوروبي يؤكد أن المحادثات الجارية في العاصمة النمساوية، مستمرة مع ممثلين عن أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة اليوم".
وأضاف أن "المحادثات الجارية تهدف للتوصل إلى اتفاق من قبل جميع الأطراف حول مذكرة التفاهم المطروحة من قبل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل".
وأكد ستانو أن "بوريل متفائل لتوصل جميع الأطراف إلى توافق حول مسودة اقتراحاته لإحياء الاتفاق النووي الإيراني".
وكان بوريل قد أعلن أخيرا عن تقديمه مسودة تفاهم تتناول بالتفصيل الدقيق خفض العقوبات عن إيران مقابل الخطوات النووية اللازمة لإعادة الاتفاق النووي الإيراني إلى المسار الصحيح.
وكانت مفاوضات فيينا النووية بين إيران والقوى الكبرى بمشاركة الولايات المتحدة قد استُؤنفت بشكل غير مباشر، أمس الخميس، في العاصمة النمساوية فيينا.
ويخيم الجمود على المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، الهادفة إلى العودة إلى الاتفاق النووي
، الموقع في 2015، بين طهران والقوى الدولية الكبرى بالإضافة إلى ألمانيا.
وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
وتخضع إيران
بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي، من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.