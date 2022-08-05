https://arabic.sputniknews.com/20220805/البنوك-اللبنانية-تعلن-الإضراب-1066023558.html

البنوك اللبنانية تعلن الإضراب

البنوك اللبنانية تعلن الإضراب

أعلنت جمعية المصارف اللبنانية أن البنوك ستبدأ إضرابا عن العمل اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 8 أغسطس/ آب، بسبب ما وصفته "بالمواقف المضرة والشعبویة على... 05.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-05T09:06+0000

2022-08-05T09:06+0000

2022-08-05T09:06+0000

لبنان

العالم العربي

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وحسب موقع قناة "الجديد"، قالت الجمعية في بيان اليوم الجمعة، إنه تم عقد اجتماع أمس، تداول فيه ملف الدعاوى الكيدية التي تتعرض لها ​المصارف​، والتي تصدر فيها بعض الأحكام الاعتباطية والشعبوية عن مرجعيات يتم اختيارها مسبقا من المدّعين.وتابع البيان: "إذا كان القانون قد سعى بهدف تحقيق عدالة واعية، إلى إيلاء النظر بدعاوى تتطلب حدا أدنى من الإلمام بقوانين خاصة كالقوانين المصرفية والمحاسبية، فإن المصارف تقف باستغراب أمام تجاهل البعض من المكلفين باحترام القانون ومضمون أحكامه، وكأن تطبيق القانون أصبح اختياريا لهم وليس إلزاميًا".وأوضح أن المخالف لا يعني أن الشركة المعنية أو المصرف المعني يحاول إخفاء الأرباح، بل على العكس، لو كان تطبيق معايير المحاسبة الدولية ممكنا، لكانت الخسائر زادت ولم تنقص.وأضاف أن الجمعية لا تفهم أسباب توقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي بسبب ورود شكوى جزائية بحقه أمام ​النيابة العامة​ الاستئنافية في ​جبل لبنان​، من قبل صاحبة أسهم تفضيلية تعيب عليه أنه لم يوزع لها أرباحًا في وقت لم يحقق المصرف أرباحًا ليوزعها.وأكد البيان أن هذه الأوضاع الشاذة التي حاولت المصارف قدر الإمكان التعامل معها بمرونة ولو على حسابها، بلغت حدًا لم يعد مقبولًا، وهي لم تعد تستطع أن تتحمل المواقف المضرة والشعبوية على حسابها وحساب الاقتصاد.وأشار البيان إلى أن الجمعية تجد نفسها مضطرة إلى إصدار إنذار عام يكون دعوة للجميع للتعامل بجدية ومسؤولية مع الأوضاع الراهنة، بهدف السير نحو التعافي الحقيقي.

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