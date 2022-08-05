https://arabic.sputniknews.com/20220805/التضخم-في-هولندا-يصل-إلى-103٪-لأول-مرة-منذ-عام-1975--1066015223.html
التضخم في هولندا يصل إلى 10.3٪ لأول مرة منذ عام 1975
التضخم في هولندا يصل إلى 10.3٪ لأول مرة منذ عام 1975
قال المكتب المركزي الهولندي للإحصاء (CBS) إن التضخم في هولندا وصل في يوليو إلى 10.3٪ لأول مرة منذ عام 1975. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T01:02+0000
2022-08-05T01:02+0000
2022-08-05T01:02+0000
حكومة هولندا
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باريس - سبوتنيك. ووفقا لشبكة سي بي إس، ارتفعت الأسعار في يونيو بنسبة 8.6 في المائة. إذ يحدث التضخم القياسي بسبب ارتفاع أسعار مصادر الطاقة والمنتجات الغذائية ورسوم الإيجار.ونمت أسعار الطاقة في يوليو بنسبة 108 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، في حين ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 12.3 في المائة.وكانت الحبوب ومنتجات الألبان والسكر والآيس كريم المنتجات الغذائية، التي ارتفعت أسعارها بطريقة أكثر حدة.وتم تسجيل التضخم بنسبة 10.3 في المائة في يوليو عبر نظام الحساب الهولندي بينما قدمت طريقة الاتحاد الأوروبي رقما أعلى: 11.6 في المائة.وتواجه الدول الأوروبية، بما في ذلك هولندا، تضخما قياسيا بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220615/أوروبا-ساحة-معركة--التضخم-والولايات-المتحدة-تشتري-النفط-الروسي-في-السوق-السوداء--1063621907.html
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حكومة هولندا
التضخم في هولندا يصل إلى 10.3٪ لأول مرة منذ عام 1975
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قال المكتب المركزي الهولندي للإحصاء (CBS) إن التضخم في هولندا وصل في يوليو إلى 10.3٪ لأول مرة منذ عام 1975.
باريس - سبوتنيك
. ووفقا لشبكة سي بي إس، ارتفعت الأسعار في يونيو بنسبة 8.6 في المائة. إذ يحدث التضخم القياسي بسبب ارتفاع أسعار مصادر الطاقة والمنتجات الغذائية ورسوم الإيجار.
ونمت أسعار الطاقة في يوليو بنسبة 108 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، في حين ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 12.3 في المائة.
وكانت الحبوب ومنتجات الألبان والسكر والآيس كريم المنتجات الغذائية، التي ارتفعت أسعارها بطريقة أكثر حدة.
وتم تسجيل التضخم بنسبة 10.3 في المائة في يوليو عبر نظام الحساب الهولندي بينما قدمت طريقة الاتحاد الأوروبي رقما أعلى: 11.6 في المائة.
وتواجه الدول الأوروبية، بما في ذلك هولندا، تضخما قياسيا
بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.