https://arabic.sputniknews.com/20220805/الجزائر-تهيب-بمجلس-الأمن-التدخل-بشكل-عاجل-لوقف-الاعتداءات-الإسرائيلية-على-غزة-1066052566.html
الجزائر تهيب بمجلس الأمن التدخل "بشكل عاجل" لوقف "الاعتداءات الإسرائيلية" على غزة
الجزائر تهيب بمجلس الأمن التدخل "بشكل عاجل" لوقف "الاعتداءات الإسرائيلية" على غزة
أهابت الجزائر، مساء اليوم الجمعة، المتجمع الدولي ومجلس الأمن للتدخل بشكل "عاجل"، لوقف ما سمتها "الاعتداءات الإجرامية" لإسرائيل على قطاع غزة. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T21:36+0000
2022-08-05T21:36+0000
2022-08-05T21:36+0000
الجزائر
أخبار قطاع غزة
إسرائيل
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جاء ذلك في بيان للخارجية الجزائرية، وصل مراسل وكالة "سبوتنيك" نسخة منه، في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل بقطاع غزة.وقال البيان: "تدين الجزائر بشدة العدوان الغاشم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وتعرب عن قلقها البالغ أمام هذا التصعيد الخطير الذي يضاف إلى سلسلة لا تنتهي من الانتهاكات الممنهجة بحق المدنيين في خرق واضح وجلي لجميع المواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة".وأضاف "إذ تجدد تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، تهيب الجزائر بالمجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الأممي للتدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات الاجرامية وفرض احترام حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن اليوم الجمعة، إطلاق عملية عسكرية بقطاع غزة، أسفرت عن اغتيال القيادي بحركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري.فيما قالت وزارة الصحة بقطاع غزة إن القصف الإسرائيلي أسفر عن "استشهاد 10 فلسطينيين بينهم طفلة وسيدة، وإصابة 55 آخرين بجراح مختلفة".
https://arabic.sputniknews.com/20220805/الأزهر-نستنكر-الصمت-العالمي-غير-المعقول-حيال-الاعتداءات-الإسرائيلية-على-غزة-1066052266.html
الجزائر
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, أخبار قطاع غزة, إسرائيل
الجزائر تهيب بمجلس الأمن التدخل "بشكل عاجل" لوقف "الاعتداءات الإسرائيلية" على غزة
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أهابت الجزائر، مساء اليوم الجمعة، المتجمع الدولي ومجلس الأمن للتدخل بشكل "عاجل"، لوقف ما سمتها "الاعتداءات الإجرامية" لإسرائيل على قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان للخارجية الجزائرية، وصل مراسل وكالة "سبوتنيك
" نسخة منه، في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل بقطاع غزة.
وقال البيان: "تدين الجزائر
بشدة العدوان الغاشم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وتعرب عن قلقها البالغ أمام هذا التصعيد الخطير الذي يضاف إلى سلسلة لا تنتهي من الانتهاكات الممنهجة بحق المدنيين في خرق واضح وجلي لجميع المواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة".
وأضاف "إذ تجدد تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، تهيب الجزائر بالمجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الأممي للتدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات الاجرامية وفرض احترام حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
كان الجيش الإسرائيلي
قد أعلن اليوم الجمعة، إطلاق عملية عسكرية بقطاع غزة، أسفرت عن اغتيال القيادي بحركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري.
فيما قالت وزارة الصحة بقطاع غزة إن القصف الإسرائيلي أسفر عن "استشهاد 10 فلسطينيين بينهم طفلة وسيدة، وإصابة 55 آخرين بجراح مختلفة".