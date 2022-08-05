الجيش الإسرائيلي: نهاجم الآن مواقع عسكرية تابعة لـ "الجهاد الإسلامي" في أنحاء قطاع غزة
18:48 GMT 05.08.2022 (تم التحديث: 19:17 GMT 05.08.2022)
© Sputnik . Ajwad Jradatقصف الطيران الحربي الإسرائيلي على عدة مناطق في مدينة غزة، فجر 13 مايو 2021
© Sputnik . Ajwad Jradat
صرح الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أنه يشن حاليا هجمات على مواقع إنتاج أسلحة ومواقع إطلاق صواريخ تابعة لحركة "الجهاد الإسلامي" في جميع أنحاء قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان للجيش نشره بحسابه على تويتر، بعد إعلان "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" إطلاق نحو 100 صاروخ على مستوطنات وبلدات جنوب ووسط إسرائيل، ردا على اغتيال الأخيرة قيادي في الحركة عبر قصف صاروخي.
وجاء في البيان: "يقوم الجيش الإسرائيلي حاليا بمهاجمة مواقع إنتاج أسلحة، ومخازن ومواقع إطلاق النار التابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي الإرهابية في أنحاء قطاع غزة. مزيد من التفاصيل لاحقا".
צה"ל תוקף כעת אתרי ייצור אמצעי לחימה, מחסנים ועמדות ירי של ארגון הטרור גא"פ ברחבי רצועת עזה. פרטים נוספים בהמשך— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 5, 2022
قبل ذلك، بوقت قصير نشر الجيش الإسرائيلي مقطعا مصورا قال إنه يوثق مهاجمة طائرات تابعة له مستودعين لتخزين الأسلحة وموقع آخر لإطلاق الصواريخ تابع لمنظمة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.
כלי טיס של צה"ל תקפו לפני זמן קצר, שני מחסנים לאחסון אמצעי לחימה ועמדת שיגור רקטות נוספת של ארגון הטרור הג'יהאד האיסלמי הפלסטיני.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 5, 2022
צה"ל ממשיך גם עכשיו לתקוף מטרות טרור של הגא"פ ברחבי רצועת עזה pic.twitter.com/8xJQumN8xv
في سياق متصل، قالت قناة "كان" الرسمية، إنه بحسب تقديرات المؤسسة الأمنية في إسرائيل، تم إطلاق ما لا يقل عن 40 صاروخا من غزة حتى الآن، تم اعتراض 30 منها.
במערכת הביטחון מעריכים: לפחות 40 רקטות שוגרו מעזה עד כה, 30 מהן יורטו • צה"ל ממשיך לתקוף יעדים של הג'יהאד האסלאמי@ItayBlumental #השבוע pic.twitter.com/pIpzEedysu— כאן חדשות (@kann_news) August 5, 2022
من جانبها، أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية (نجمة داود الحمراء)، أن الصواريخ التي تم إطلاقها من غزة تجاه إسرائيل لم تسفر عن أي خسائر أو إصابات بشرية حتى الآن.
كان الجيش الإسرائيلي قد شن، في وقت سابق من اليوم الجمعة، قصفا على قطاع غزة قال إنه أسفر عن مقتل 15 ناشطا في حركة "الجهاد الإسلامي" بينهم القيادي تيسير الجعبري.
فيما قالت وزارة الصحة بقطاع غزة إن القصف الإسرائيلي أسفر عن "استشهاد 10 فلسطينيين بينهم طفلة وسيدة، وإصابة 55 آخرين بجراح مختلفة".
وعقب القصف، قال زياد النخالة الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" إنه لا خطوط حمراء في رد الحركة على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، متوعدا أن تكون مدينة تل أبيب وسط إسرائيل "تحت ضربات صواريخ المقاومة".