https://arabic.sputniknews.com/20220805/الجيش-الإسرائيلي-يبدأ-هجوما-على-قطاع-غزة-1066040407.html
الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية عسكرية على قطاع غزة...فيديو
الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية عسكرية على قطاع غزة...فيديو
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن بدأ عملية عسكرية على قطاع غزة. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T13:37+0000
2022-08-05T13:37+0000
2022-08-05T13:50+0000
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
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تل أبيب - سبوتنيك. وجاء في بيان الجيش: "الجيش في الوقت الحالي يهاجم قطاع غزة. تم إعلان حالة الطوارئ في العمق الإسرائيلي".وبحسب المكتب الصحفي للجيش الإسرائيلي، فإن العملية تعرف باسم "الفجر الصادق" وتستهدف حركة "الجهاد الإسلامي" في غزة.وتم تنبيه سكان غلاف غزة بالبقاء قرب الملاجئ.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية عسكرية على قطاع غزة...فيديو
13:37 GMT 05.08.2022 (تم التحديث: 13:50 GMT 05.08.2022) تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن بدأ عملية عسكرية على قطاع غزة.
تل أبيب - سبوتنيك. وجاء في بيان الجيش: "الجيش في الوقت الحالي يهاجم قطاع غزة. تم إعلان حالة الطوارئ في العمق الإسرائيلي".
وبحسب المكتب الصحفي للجيش الإسرائيلي، فإن العملية تعرف باسم "الفجر الصادق" وتستهدف حركة "الجهاد الإسلامي" في غزة.وتم تنبيه سكان غلاف غزة بالبقاء قرب الملاجئ.