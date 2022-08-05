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الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية عسكرية على قطاع غزة...فيديو
الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية عسكرية على قطاع غزة...فيديو
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن بدأ عملية عسكرية على قطاع غزة. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
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إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
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تل أبيب - سبوتنيك. وجاء في بيان الجيش: "الجيش في الوقت الحالي يهاجم قطاع غزة. تم إعلان حالة الطوارئ في العمق الإسرائيلي".وبحسب المكتب الصحفي للجيش الإسرائيلي، فإن العملية تعرف باسم "الفجر الصادق" وتستهدف حركة "الجهاد الإسلامي" في غزة.وتم تنبيه سكان غلاف غزة بالبقاء قرب الملاجئ.
إسرائيل
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية عسكرية على قطاع غزة...فيديو

13:37 GMT 05.08.2022 (تم التحديث: 13:50 GMT 05.08.2022)
© AFP 2022 / Jaafar Ashtiyenالجيش الإسرائيلي يفجر منزل عائلة الفلسطيني ضياء حمرشة الذي قتل في مارس/ آذار خمسة أشخاص في هجوم مسلح في بني براك، المدينة اليهودية الأرثوذكسية بالقرب من تل أبيب، في قرية ياباد بالقرب من مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، 2 يونيو 2022.
الجيش الإسرائيلي يفجر منزل عائلة الفلسطيني ضياء حمرشة الذي قتل في مارس/ آذار خمسة أشخاص في هجوم مسلح في بني براك، المدينة اليهودية الأرثوذكسية بالقرب من تل أبيب، في قرية ياباد بالقرب من مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، 2 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
© AFP 2022 / Jaafar Ashtiyen
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن بدأ عملية عسكرية على قطاع غزة.
تل أبيب - سبوتنيك. وجاء في بيان الجيش: "الجيش في الوقت الحالي يهاجم قطاع غزة. تم إعلان حالة الطوارئ في العمق الإسرائيلي".
وبحسب المكتب الصحفي للجيش الإسرائيلي، فإن العملية تعرف باسم "الفجر الصادق" وتستهدف حركة "الجهاد الإسلامي" في غزة.وتم تنبيه سكان غلاف غزة بالبقاء قرب الملاجئ.
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