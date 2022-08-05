https://arabic.sputniknews.com/20220805/الجيش-التايواني-يرصد-أربع-طائرات-مسيرة-تحلق-فوق-الجزيرة-1066016067.html
الجيش التايواني يرصد أربع طائرات مسيرة تحلق فوق الجزيرة
الجيش التايواني يرصد أربع طائرات مسيرة تحلق فوق الجزيرة
أعلنت قيادة دفاع جزيرة كينمن أن القوات المسلحة التايوانية رصدت ثلاث طلعات جوية لأربع طائرات مسيرة في منطقة جزيرتي ليو وبيدينغ الواقعتين في مضيق تايوان. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T04:43+0000
2022-08-05T04:43+0000
2022-08-05T05:47+0000
أخبار تايوان
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وفقًا للإجراءات القياسية، أطلق الجيش التايواني صواريخ للإنذار على الطائرات المسيرة، لتحذرها بمغادرة المنطقة. ووُضعت القوات المسلحة التايوانية في حالة تأهب. ولم يتم تحديد لمن هذه الطائرات.يشار إلى أن تفاقم العلاقات بين الصين وتايوان كان نتيجة زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة.في صباح يوم 4 أغسطس/آب، عبرت عدة طائرات عسكرية صينية لفترة وجيزة "خط الوسط". بالإضافة إلى ذلك، عبرت نحو 10 سفن صينية بشكل مؤقت مضيق تايوان.وأطلقت القوات البرية لجيش التحرير الشعبي الصيني نيرانا بالذحيرة الحية، يوم أمس الخميس، في مياه شرق مضيق تايوان باستخدام مدفعية بعيدة المدى، حسبما جاء في بيان المنطقة الشرقية لقيادة جيش التحرير الشعبي الصيني.أعلن التلفزيون الصيني، يوم الخميس، بدء مناورات عسكرية واسعة النطاق بالذخيرة الحية حول جزيرة تايوان.وذكر مراسل "سبوتنيك" أن المناورات التي تعتبر بمثابة رد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان، بدأت في الساعة 12:00 من يوم الخميس، 4 أغسطس، وتستمر حتى الساعة 12:00 من يوم الأحد الموافق لـ7 أغسطس.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تايوان
الجيش التايواني يرصد أربع طائرات مسيرة تحلق فوق الجزيرة
04:43 GMT 05.08.2022 (تم التحديث: 05:47 GMT 05.08.2022) تابعنا عبر
أعلنت قيادة دفاع جزيرة كينمن أن القوات المسلحة التايوانية رصدت ثلاث طلعات جوية لأربع طائرات مسيرة في منطقة جزيرتي ليو وبيدينغ الواقعتين في مضيق تايوان.
وفقًا للإجراءات القياسية، أطلق الجيش التايواني صواريخ للإنذار على الطائرات المسيرة، لتحذرها بمغادرة المنطقة. ووُضعت القوات المسلحة التايوانية في حالة تأهب. ولم يتم تحديد لمن هذه الطائرات.
يشار إلى أن تفاقم العلاقات بين الصين وتايوان كان نتيجة زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة.
في صباح يوم 4 أغسطس/آب، عبرت عدة طائرات عسكرية صينية لفترة وجيزة "خط الوسط"
. بالإضافة إلى ذلك، عبرت نحو 10 سفن صينية بشكل مؤقت مضيق تايوان.
وأطلقت القوات البرية لجيش التحرير الشعبي الصيني نيرانا بالذحيرة الحية
، يوم أمس الخميس، في مياه شرق مضيق تايوان باستخدام مدفعية بعيدة المدى، حسبما جاء في بيان المنطقة الشرقية لقيادة جيش التحرير الشعبي الصيني.
وذكر
مراسل "سبوتنيك" أن المناورات التي تعتبر بمثابة رد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان، بدأت في الساعة 12:00 من يوم الخميس، 4 أغسطس، وتستمر حتى الساعة 12:00 من يوم الأحد الموافق لـ7 أغسطس.