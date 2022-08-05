https://arabic.sputniknews.com/20220805/الحكومة-اليابانية-تطلب-من-شركتي-ميتسوي-وميتسوبيشي-المشاركة-في-مشروع-غاز-سخالين-2-الروسي-1066015767.html
الحكومة اليابانية تطلب من شركتي ميتسوي وميتسوبيشي المشاركة في مشروع غاز "سخالين-2" الروسي
الحكومة اليابانية تطلب من شركتي ميتسوي وميتسوبيشي المشاركة في مشروع غاز "سخالين-2" الروسي
قال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كويتشي هاغيودا يوم الجمعة إن الحكومة اليابانية تطلب من شركتي ميتسوي وميتسوبيشي اختيار المشاركة في مشروع غاز... 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T03:36+0000
2022-08-05T03:36+0000
2022-08-05T03:36+0000
بحر اليابان
روسيا
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طوكيو - سبوتنيك. وقال الوزير: "سخالين-2 يُعد مشروعا مهما لإمدادات الطاقة والغاز المستقرة إلى اليابان".وأضاف: "لقد التقيت مؤخرا بمدير ميتسوي وشركاه وطلبت منه اتخاذ قرار إيجابي بشأن المشاركة في المشروع تحت إشراف مشغل جديد، الشركة الروسية".ووقع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما بشأن "سخالين -2" في 30 يونيو/حزيران، وستتسلم شركة "غازبروم سخالين القابضة والشركة الجديدة نفسها الأسهم في رأس المال المصرح به للمشغل.في الوقت ذاته، يمكن للمالكين الأجانب (شل وميتسوي وميتسوبيشي) أيضًا الحصول على أسهم تتناسب مع تلك التي يمتلكونها في شركة "سخالين للطاقة".وتمتلك "غازبروم" 50% الروسية بالإضافة إلى حصة واحدة في المشغل السابق، "شل" 27.5%، "ميتسوي" 12.5%، "ميتسوبيشي" 10%.وفي منتصف يوليو/تموز، أفيد بأن طوكيو مصممة على الاحتفاظ بحصتها في المشروع وكانت تتفاوض مع الشركات اليابانية المشاركة في المشروع.في الوقت ذاته، جرت محادثة بين رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ووزير الاقتصاد والصناعة كويتشي هاجيودا، تم خلالها تأكيد نية الاحتفاظ بحصة في المشروع. والتأكيد على أن الحفاظ على الاستثمار يعتمد على قرار الجانب الروسي، لذلك يبقى أن نرى ما إذا كانت نوايا اليابان في الاحتفاظ بحصة في المشروع ستتحقق.
https://arabic.sputniknews.com/20220804/اليابان-تؤكد-مشاركتها-في-مشروع-سخالين-2-الروسي-1065968305.html
بحر اليابان
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سبوتنيك عربي
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بحر اليابان, روسيا
الحكومة اليابانية تطلب من شركتي ميتسوي وميتسوبيشي المشاركة في مشروع غاز "سخالين-2" الروسي
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قال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كويتشي هاغيودا يوم الجمعة إن الحكومة اليابانية تطلب من شركتي ميتسوي وميتسوبيشي اختيار المشاركة في مشروع غاز سخالين-2 الذي تقوده روسيا.
طوكيو - سبوتنيك
. وقال الوزير: "سخالين-2 يُعد مشروعا مهما لإمدادات الطاقة والغاز المستقرة إلى اليابان".
وأضاف: "لقد التقيت مؤخرا بمدير ميتسوي وشركاه وطلبت منه اتخاذ قرار إيجابي بشأن المشاركة في المشروع تحت إشراف مشغل جديد، الشركة الروسية".
ووقع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما بشأن "سخالين -2" في 30 يونيو/حزيران، وستتسلم شركة "غازبروم سخالين القابضة والشركة الجديدة نفسها الأسهم في رأس المال المصرح به للمشغل.
في الوقت ذاته، يمكن للمالكين الأجانب (شل وميتسوي وميتسوبيشي) أيضًا الحصول على أسهم تتناسب مع تلك التي يمتلكونها في شركة "سخالين للطاقة".
وتمتلك "غازبروم" 50% الروسية بالإضافة إلى حصة واحدة في المشغل السابق، "شل" 27.5%، "ميتسوي" 12.5%، "ميتسوبيشي" 10%.
وفي منتصف يوليو/تموز، أفيد بأن طوكيو مصممة على الاحتفاظ بحصتها في المشروع وكانت تتفاوض مع الشركات اليابانية المشاركة في المشروع
.
في الوقت ذاته، جرت محادثة بين رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ووزير الاقتصاد والصناعة كويتشي هاجيودا، تم خلالها تأكيد نية الاحتفاظ بحصة في المشروع. والتأكيد على أن الحفاظ على الاستثمار يعتمد على قرار الجانب الروسي، لذلك يبقى أن نرى ما إذا كانت نوايا اليابان في الاحتفاظ بحصة في المشروع ستتحقق.