https://arabic.sputniknews.com/20220805/الحلبوسي-يعلق-على-دعوة-الصدر-لإجراء-انتخابات-مبكرة-1066037822.html
الحلبوسي يعلق على دعوة الصدر لإجراء انتخابات مبكرة
الحلبوسي يعلق على دعوة الصدر لإجراء انتخابات مبكرة
أبدى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي تأييده دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T12:51+0000
2022-08-05T12:51+0000
2022-08-05T12:51+0000
العالم العربي
البرلمان
العراق
محمد الحلبوسي
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وقال الحلبوسي في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، إن "مجلس النواب ممثل الشعب، وتلك الجماهير التي احتشدت هي جزء من كيانه وضميره، والتي لا يمكن بأي حال إغفال إرادتها في انتخابات مبكرة التي دعا إليها مقتدى الصدر".وتابع: "نؤيد المضي بانتخابات نيابية ومحلية خلال مدة زمنية متفق عليها، للشروع مجددا بالمسيرة الديمقراطية تحت سقف الدستور والتفاهم، بما ينسجم مع المصلحة الوطنية العليا للبلاد".ودعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، يوم الأربعاء، إلى حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مبكرة، معبرًا عن رفضه الدخول في الحوار الذي دعا له رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لحل الخلاف السياسي حول تشكيل الحكومة الجديدة.وقال الصدر في كلمة متلفزة: "ما يحدث من ثورة ليس صراعا على السلطة"، مضيفًا أنه إلى الآن لم يقرر خوض الانتخابات المقبلة في البلاد.وعبّر عن رفضه الدعوة للحوار التي أطلقها رئيس الحكومة الكاظمي، قائلا: "لا فائدة من الحوار خصوصا بعد أن قال الشعب كلمته"، داعيا إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان الحالي في البلاد.كما دعا أنصاره إلى مواصلة التظاهر والاعتصام حتى تحقيق تلك المطالب.ونظم المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري احتجاجات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، اعتراضا على ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة.
العراق
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, البرلمان, العراق, محمد الحلبوسي
الحلبوسي يعلق على دعوة الصدر لإجراء انتخابات مبكرة
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أبدى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي تأييده دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
وقال الحلبوسي في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، إن "مجلس النواب ممثل الشعب، وتلك الجماهير التي احتشدت هي جزء من كيانه وضميره، والتي لا يمكن بأي حال إغفال إرادتها في انتخابات مبكرة التي دعا إليها مقتدى الصدر".
وتابع: "نؤيد المضي بانتخابات نيابية ومحلية خلال مدة زمنية متفق عليها، للشروع مجددا بالمسيرة الديمقراطية تحت سقف الدستور والتفاهم، بما ينسجم مع المصلحة الوطنية العليا للبلاد".
ودعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، يوم الأربعاء، إلى حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مبكرة، معبرًا عن رفضه الدخول في الحوار الذي دعا له رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لحل الخلاف السياسي حول تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال الصدر في كلمة متلفزة: "ما يحدث من ثورة ليس صراعا على السلطة"، مضيفًا أنه إلى الآن لم يقرر خوض الانتخابات المقبلة في البلاد.
وعبّر عن رفضه الدعوة للحوار التي أطلقها رئيس الحكومة الكاظمي
، قائلا: "لا فائدة من الحوار خصوصا بعد أن قال الشعب كلمته"، داعيا إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان الحالي في البلاد.
كما دعا أنصاره إلى مواصلة التظاهر والاعتصام حتى تحقيق تلك المطالب.
ونظم المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري احتجاجات داخل المنطقة الخضراء
في بغداد، اعتراضا على ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة.