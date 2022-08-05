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https://arabic.sputniknews.com/20220805/الدفاع-الروسية-تعرض-مقطع-فيديو-لعمل-مروحيات-روسية-في-البادية-السورية-1066036424.html
الدفاع الروسية تعرض مقطع فيديو لعمل مروحيات روسية في البادية السورية
الدفاع الروسية تعرض مقطع فيديو لعمل مروحيات روسية في البادية السورية
عرضت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو يظهر فيه إجراءات أطقم طيران الجيش التابع للقوات الجوية الروسية بحثا عن إرهابيين من تنظيم "لواء شهداء القريتين" في البادية... 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T12:24+0000
2022-08-05T12:24+0000
رصد عسكري
أخبار سوريا اليوم
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وتظهر اللقطات عدة ضربات عالية الدقة على مخابئ الإرهابيين في الصحراء. بعد ذلك، يفحص مطلق النار المناطق المحيطة بالتحصينات بمساعدة أجهزة المراقبة بحثًا عن الأهداف المتبقية. في نهاية الفيديو، قال الطيار: "لم يغادر أحد".في الوقت نفسه، يتم سماع إخطارات من المخبر الصوتي الموجود على متن الطائرة حول التعرض من الأرض للأنظمة المضادة للطائرات في الفيديو.
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رصد عسكري, أخبار سوريا اليوم

الدفاع الروسية تعرض مقطع فيديو لعمل مروحيات روسية في البادية السورية

12:24 GMT 05.08.2022
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation  / الذهاب إلى بنك الصورالقوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation
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عرضت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو يظهر فيه إجراءات أطقم طيران الجيش التابع للقوات الجوية الروسية بحثا عن إرهابيين من تنظيم "لواء شهداء القريتين" في البادية السورية في منطقة التنف التي تسيطر عليها القوات الأمريكية.
وتظهر اللقطات عدة ضربات عالية الدقة على مخابئ الإرهابيين في الصحراء. بعد ذلك، يفحص مطلق النار المناطق المحيطة بالتحصينات بمساعدة أجهزة المراقبة بحثًا عن الأهداف المتبقية. في نهاية الفيديو، قال الطيار: "لم يغادر أحد".
في الوقت نفسه، يتم سماع إخطارات من المخبر الصوتي الموجود على متن الطائرة حول التعرض من الأرض للأنظمة المضادة للطائرات في الفيديو.
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Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:51 GMT
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