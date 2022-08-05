https://arabic.sputniknews.com/20220805/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-يقوم-بعمليات-إرهاب-نووي-1066048386.html

الدفاع الروسية: نظام كييف يقوم بعمليات "إرهاب نووي"

الدفاع الروسية: نظام كييف يقوم بعمليات "إرهاب نووي"

صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الجيش الأوكراني قام بتنفيذ 3 هجمات مدفعية على أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيه ومدينة إنرغودار، بنحو 20 قذيفة... 05.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-05T18:10+0000

2022-08-05T18:10+0000

2022-08-05T18:13+0000

روسيا

رصد عسكري

أخبار أوكرانيا

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وأضافت الوزارة في بيان لها: "نفذت القصف إحدى وحدات لواء المدفعية 45 التابع للقوات الأوكرانية من مواقع إطلاق في منطقة قرية مارغانيت على الضفة المقابلة لحوض كريمنشوك المائي الذي تسيطر عليه كييف".وتضرر خط أنابيب الهيدروجين بسبب الضربة، حيث اندلع حريق في محطة الهيدروجين، وتم إخماد الحريق بسرعة.ودعت وزارة الدفاع المنظمات الدولية إلى إدانة الأعمال الإجرامية لنظام زيلينسكي، الذي يقوم بأعمال إرهاب نووي.واعتبرت الوزارة أنه "في حالة حدوث مزيد من الاستفزازات في محطة الطاقة النووية، فإن المسؤولية الكاملة عن تعطيل عملها تقع بالكامل على عاتق نظام كييف".

https://arabic.sputniknews.com/20220805/روسيا-تعتبر-أن-تخليها-عن-ترسانتها-النووية-قد-يؤدي-إلى-صدام-واسع-النطاق-1066046114.html

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روسيا, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا