https://arabic.sputniknews.com/20220805/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-يقوم-بعمليات-إرهاب-نووي-1066048386.html
الدفاع الروسية: نظام كييف يقوم بعمليات "إرهاب نووي"
الدفاع الروسية: نظام كييف يقوم بعمليات "إرهاب نووي"
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الجيش الأوكراني قام بتنفيذ 3 هجمات مدفعية على أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيه ومدينة إنرغودار، بنحو 20 قذيفة... 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T18:10+0000
2022-08-05T18:10+0000
2022-08-05T18:13+0000
روسيا
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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وأضافت الوزارة في بيان لها: "نفذت القصف إحدى وحدات لواء المدفعية 45 التابع للقوات الأوكرانية من مواقع إطلاق في منطقة قرية مارغانيت على الضفة المقابلة لحوض كريمنشوك المائي الذي تسيطر عليه كييف".وتضرر خط أنابيب الهيدروجين بسبب الضربة، حيث اندلع حريق في محطة الهيدروجين، وتم إخماد الحريق بسرعة.ودعت وزارة الدفاع المنظمات الدولية إلى إدانة الأعمال الإجرامية لنظام زيلينسكي، الذي يقوم بأعمال إرهاب نووي.واعتبرت الوزارة أنه "في حالة حدوث مزيد من الاستفزازات في محطة الطاقة النووية، فإن المسؤولية الكاملة عن تعطيل عملها تقع بالكامل على عاتق نظام كييف".
https://arabic.sputniknews.com/20220805/روسيا-تعتبر-أن-تخليها-عن-ترسانتها-النووية-قد-يؤدي-إلى-صدام-واسع-النطاق-1066046114.html
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روسيا, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: نظام كييف يقوم بعمليات "إرهاب نووي"
18:10 GMT 05.08.2022 (تم التحديث: 18:13 GMT 05.08.2022) تابعنا عبر
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الجيش الأوكراني قام بتنفيذ 3 هجمات مدفعية على أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيه ومدينة إنرغودار، بنحو 20 قذيفة من عيار 152 ملم.
وأضافت الوزارة في بيان لها: "نفذت القصف إحدى وحدات لواء المدفعية 45 التابع للقوات الأوكرانية من مواقع إطلاق في منطقة قرية مارغانيت على الضفة المقابلة لحوض كريمنشوك المائي الذي تسيطر عليه كييف".
وبسبب القصف، انقطعت الكهرباء والمياه جزئيًا عن مدينة إنرغودار، وتم إلغاء تنشيط بعض معدات وحدة الطاقة رقم 3 في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، كما تم تقليل الطاقة المولدة من وحدة الطاقة رقم 4.
وتضرر خط أنابيب الهيدروجين بسبب الضربة، حيث اندلع حريق في محطة الهيدروجين، وتم إخماد الحريق بسرعة.
وأرفت الوزارة: "لم تصب القذائف الأوكرانية، لحسن الحظ، منشآت النفط ومحطة الأوكسجين، مما جنب المنطقة وقوع حادث إشعاعي محتمل في أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا".
ودعت وزارة الدفاع المنظمات الدولية إلى إدانة الأعمال الإجرامية لنظام زيلينسكي، الذي يقوم بأعمال إرهاب نووي.
واعتبرت الوزارة أنه "في حالة حدوث مزيد من الاستفزازات في محطة الطاقة النووية
، فإن المسؤولية الكاملة عن تعطيل عملها تقع بالكامل على عاتق نظام كييف".