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الدفاع اليابانية تعلن عن إرسال شاحنات صغيرة وطائرات مسيرة إلى أوكرانيا
الدفاع اليابانية تعلن عن إرسال شاحنات صغيرة وطائرات مسيرة إلى أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع اليابانية في بيان أن اليابان، بناء على طلب الجانب الأوكراني، سترسل شاحنات مدنية وطائرات مسيرة صغيرة إلى كييف. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T06:11+0000
2022-08-05T06:19+0000
أخبار أوكرانيا
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وقالت الدفاع اليابانية في البيان: "استجابة لطلب من حكومة أوكرانيا، سنرسل شاحنات وطائرات صغيرة مسيرة جديدة إلى السلطات الأوكرانية. وستواصل وزارة الدفاع وقوات الدفاع عن النفس اليابانية تقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة إلى أوكرانيا".في الوقت نفسه، لا يحدد البيان الصحفي بالضبط عدد الشاحنات أو الطائرات المسيرة المخطط إرسالها، وكذلك متى سيتم تنفيذ ذلك.في مارس/آذار، أرسلت اليابان المساعدة إلى أوكرانيا على شكل معدات دفاعية غير مميتة: الدروع الواقية للبدن، والخوذات، والملابس الدافئة، والخيام، والكاميرات، ومنتجات النظافة وغيرها.
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أخبار أوكرانيا

الدفاع اليابانية تعلن عن إرسال شاحنات صغيرة وطائرات مسيرة إلى أوكرانيا

06:11 GMT 05.08.2022 (تم التحديث: 06:19 GMT 05.08.2022)
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خبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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أعلنت وزارة الدفاع اليابانية في بيان أن اليابان، بناء على طلب الجانب الأوكراني، سترسل شاحنات مدنية وطائرات مسيرة صغيرة إلى كييف.
وقالت الدفاع اليابانية في البيان: "استجابة لطلب من حكومة أوكرانيا، سنرسل شاحنات وطائرات صغيرة مسيرة جديدة إلى السلطات الأوكرانية. وستواصل وزارة الدفاع وقوات الدفاع عن النفس اليابانية تقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة إلى أوكرانيا".
في الوقت نفسه، لا يحدد البيان الصحفي بالضبط عدد الشاحنات أو الطائرات المسيرة المخطط إرسالها، وكذلك متى سيتم تنفيذ ذلك.
في مارس/آذار، أرسلت اليابان المساعدة إلى أوكرانيا على شكل معدات دفاعية غير مميتة: الدروع الواقية للبدن، والخوذات، والملابس الدافئة، والخيام، والكاميرات، ومنتجات النظافة وغيرها.
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