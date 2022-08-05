https://arabic.sputniknews.com/20220805/الدفاع-اليابانية-تعلن-عن-نقل-شاحنات-صغيرة-وطائرات-مسيرة-إلى-أوكرانيا-1066017234.html
الدفاع اليابانية تعلن عن إرسال شاحنات صغيرة وطائرات مسيرة إلى أوكرانيا
الدفاع اليابانية تعلن عن إرسال شاحنات صغيرة وطائرات مسيرة إلى أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع اليابانية في بيان أن اليابان، بناء على طلب الجانب الأوكراني، سترسل شاحنات مدنية وطائرات مسيرة صغيرة إلى كييف. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T06:11+0000
2022-08-05T06:11+0000
2022-08-05T06:19+0000
أخبار أوكرانيا
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وقالت الدفاع اليابانية في البيان: "استجابة لطلب من حكومة أوكرانيا، سنرسل شاحنات وطائرات صغيرة مسيرة جديدة إلى السلطات الأوكرانية. وستواصل وزارة الدفاع وقوات الدفاع عن النفس اليابانية تقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة إلى أوكرانيا".في الوقت نفسه، لا يحدد البيان الصحفي بالضبط عدد الشاحنات أو الطائرات المسيرة المخطط إرسالها، وكذلك متى سيتم تنفيذ ذلك.في مارس/آذار، أرسلت اليابان المساعدة إلى أوكرانيا على شكل معدات دفاعية غير مميتة: الدروع الواقية للبدن، والخوذات، والملابس الدافئة، والخيام، والكاميرات، ومنتجات النظافة وغيرها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الدفاع اليابانية تعلن عن إرسال شاحنات صغيرة وطائرات مسيرة إلى أوكرانيا
06:11 GMT 05.08.2022 (تم التحديث: 06:19 GMT 05.08.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع اليابانية في بيان أن اليابان، بناء على طلب الجانب الأوكراني، سترسل شاحنات مدنية وطائرات مسيرة صغيرة إلى كييف.
وقالت الدفاع اليابانية في البيان: "استجابة لطلب من حكومة أوكرانيا، سنرسل شاحنات وطائرات صغيرة مسيرة جديدة إلى السلطات الأوكرانية. وستواصل وزارة الدفاع وقوات الدفاع عن النفس اليابانية تقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة إلى أوكرانيا".
في الوقت نفسه، لا يحدد البيان الصحفي بالضبط عدد الشاحنات أو الطائرات المسيرة المخطط إرسالها، وكذلك متى سيتم تنفيذ ذلك.
في مارس/آذار، أرسلت اليابان المساعدة إلى أوكرانيا على شكل معدات دفاعية غير مميتة: الدروع الواقية للبدن، والخوذات، والملابس الدافئة، والخيام، والكاميرات، ومنتجات النظافة وغيرها.