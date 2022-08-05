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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220805/الدوما-الروسي-يتهم-زيلينسكي-بتشويه-الحقائق-بعد-مقال-لمنظمة-العفو-الدولية-1066043469.html
الدوما الروسي يتهم زيلينسكي بتشويه الحقائق بعد مقال لمنظمة العفو الدولية
الدوما الروسي يتهم زيلينسكي بتشويه الحقائق بعد مقال لمنظمة العفو الدولية
صرح النائب الأول لرئيس لجنة الدوما (مجلس النواب) للشؤون الدولية، أليكسي تشيبا، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يشوه الحقائق بشكل ساخر ويحاول تحميل اللوم... 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T15:00+0000
2022-08-05T15:00+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
منظمة العفو الدولية
انتقاد
زيلينسكي
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وقال تشيبا في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية، اليوم الجمعة: "شخص يشوه الحقائق ويحاول اتهام جيشنا بارتكاب جرائم، رغم أنه يدرك جيدا قصف مدن سلمية منذ ثماني سنوات قبل العملية الخاصة. كل هذا مشوه بشكل ساخر، هذه محاولات للتحول من رأس مريض إلى رأس صحي والأمل في أن تفلت كل هذه الجرائم مع أوكرانيا، في ضوء الدعم المستمر من الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى".انتقد فلاديمير زيلينسكي تقرير منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان، الذي تناول الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المسلحة الأوكرانية بحق المدنيين.وزعم الرئيس في رسالة بالفيديو أن التقرير، الذي يفضح الأعمال غير القانونية لجيشه، "يعفو" عن روسيا".وعلّق زيلينسكي على ذلك بالقول: "هذا لا يمكن تحمله".واتهمت منظمة العفو الدولية أوكرانيا بارتكاب جرائم حرب خلال العملية العسكرية الروسية لحماية سكان دونباس.وذكر تقرير للمنظمة، نشرته على موقعها الرسمي، يوم الأربعاء في 3 أغسطس/ آب، أن الجيش الأوكراني "ينتهك القانون الإنساني الدولي ويعرض المدنيين للخطر" عبر تنصيبه أسلحة في مناطق سكنية.
https://arabic.sputniknews.com/20220805/زيلينسكي-لا-يمكن-تحمل-إدانة-منظمة-العفو-الدولية-لجرائم-الجيش-الأوكراني-1066041384.html
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أخبار أوكرانيا, منظمة العفو الدولية, انتقاد, زيلينسكي

الدوما الروسي يتهم زيلينسكي بتشويه الحقائق بعد مقال لمنظمة العفو الدولية

15:00 GMT 05.08.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKYفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKY
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صرح النائب الأول لرئيس لجنة الدوما (مجلس النواب) للشؤون الدولية، أليكسي تشيبا، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يشوه الحقائق بشكل ساخر ويحاول تحميل اللوم عن القصف للجيش الروسي.
وقال تشيبا في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية، اليوم الجمعة: "شخص يشوه الحقائق ويحاول اتهام جيشنا بارتكاب جرائم، رغم أنه يدرك جيدا قصف مدن سلمية منذ ثماني سنوات قبل العملية الخاصة. كل هذا مشوه بشكل ساخر، هذه محاولات للتحول من رأس مريض إلى رأس صحي والأمل في أن تفلت كل هذه الجرائم مع أوكرانيا، في ضوء الدعم المستمر من الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى".

في الوقت نفسه، أشار النائب إلى أنه لا ينبغي للمرء أن يعتمد على دعم الحقائق الواردة في المقال من قبل المجتمع الدولي. ووفقا له، فإن وسائل الإعلام الأجنبية، وكذلك المجتمع الدولي، يقومون بتغطية الوضع من جانب واحد.

انتقد فلاديمير زيلينسكي تقرير منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان، الذي تناول الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المسلحة الأوكرانية بحق المدنيين.
وزعم الرئيس في رسالة بالفيديو أن التقرير، الذي يفضح الأعمال غير القانونية لجيشه، "يعفو" عن روسيا".
وعلّق زيلينسكي على ذلك بالقول: "هذا لا يمكن تحمله".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
زيلينسكي: "لا يمكن تحمل" إدانة منظمة العفو الدولية لجرائم الجيش الأوكراني
14:01 GMT
واتهمت منظمة العفو الدولية أوكرانيا بارتكاب جرائم حرب خلال العملية العسكرية الروسية لحماية سكان دونباس.
وذكر تقرير للمنظمة، نشرته على موقعها الرسمي، يوم الأربعاء في 3 أغسطس/ آب، أن الجيش الأوكراني "ينتهك القانون الإنساني الدولي ويعرض المدنيين للخطر" عبر تنصيبه أسلحة في مناطق سكنية.
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