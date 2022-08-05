https://arabic.sputniknews.com/20220805/السعودية-القبض-على-شخص-بتهمة-ابتزاز-نساء-بعد-الاستيلاء-على-صورهن-ووثائقهن-1066020670.html
السعودية... القبض على شخص بتهمة ابتزاز نساء بعد الاستيلاء على صورهن ووثائقهن
السعودية... القبض على شخص بتهمة ابتزاز نساء بعد الاستيلاء على صورهن ووثائقهن
أعلنت النيابة العامة السعودية تحويل شخص قام بإيهام نساء باحثات عن العمل واستولى على صورهن ووثائق شخصية ثم استخدمها لابتزازهن لغايات سيئة، إلى المحكمة. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T07:43+0000
2022-08-05T07:43+0000
2022-08-05T07:43+0000
السعودية
مجتمع
منوعات
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وحسب صحيفة "سبق"، أثبتت تحقيقات النيابة قيام مواطن بالاحتيال على عدد من النساء الباحثات عن عمل، وذلك بالتواصل معهن واستدراجهن عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بإيهامهن أنه سيقوم بتوظيفهن.وأكدت النيابة أنه جرى إيقاف الشخص وإقامة الدعوى العامة بحقه، للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.وأوضحت النيابة أن هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.وناشدت النيابة العامة، المواطنين بضرورة حماية البيانات الشخصية، وعدم إفشائها، أو الإدلاء بها، إلا للجهات الرسمية أو عن طريق القنوات المعتمدة في هذا الجانب.كما شددت النيابة العامة السعودية على "إحالة كل من تسول له نفسه باستغلال الأشخاص والاستيلاء على بياناتهم الشخصية، بقصد الإضرار بهم، أو ابتزازهم، للمحكمة لتطبيق العقوبات المشددة بحقه".
https://arabic.sputniknews.com/20220220/النيابة-العامة-السعودية-تكشف-عقوبة-إسقاط-أو-إهانة-علم-المملكة-1058919608.html
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السعودية, مجتمع, منوعات
السعودية... القبض على شخص بتهمة ابتزاز نساء بعد الاستيلاء على صورهن ووثائقهن
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أعلنت النيابة العامة السعودية تحويل شخص قام بإيهام نساء باحثات عن العمل واستولى على صورهن ووثائق شخصية ثم استخدمها لابتزازهن لغايات سيئة، إلى المحكمة.
وحسب صحيفة "سبق"، أثبتت
تحقيقات النيابة قيام مواطن بالاحتيال على عدد من النساء الباحثات عن عمل، وذلك بالتواصل معهن واستدراجهن عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بإيهامهن أنه سيقوم بتوظيفهن.
وكشفت التحقيقات أنه طلب منهن بيانات خاصة وصور شخصية، إضافة لصور من الوثائق الرسمية والهوية الوطنية، ثم قام بتخزينها على هاتفه المحمول، وابتزازهن لمقاصد سيئة.
وأكدت النيابة أنه جرى إيقاف الشخص وإقامة الدعوى العامة بحقه، للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.
وأوضحت النيابة أن هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وناشدت النيابة العامة، المواطنين بضرورة حماية البيانات الشخصية، وعدم إفشائها، أو الإدلاء بها، إلا للجهات الرسمية أو عن طريق القنوات المعتمدة في هذا الجانب.
كما شددت النيابة العامة السعودية
على "إحالة كل من تسول له نفسه باستغلال الأشخاص والاستيلاء على بياناتهم الشخصية، بقصد الإضرار بهم، أو ابتزازهم، للمحكمة لتطبيق العقوبات المشددة بحقه".