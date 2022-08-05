https://arabic.sputniknews.com/20220805/السلطات-الكويتية-تغلق-490-حسابا-على-مواقع-التواصل-بسبب-ممارسة-الغش-التجاري--1066019202.html
السلطات الكويتية تغلق 490 حسابا على مواقع التواصل بسبب "ممارسة الغش التجاري"
السلطات الكويتية تغلق 490 حسابا على مواقع التواصل بسبب "ممارسة الغش التجاري"
نقلت تقارير إعلامية محلية عن مصادر حكومية كويتية أن السلطات أغلقت 490 حسابا على مواقع التوصل الاجتماعي، معظمها في "إنستغرام"، بسبب ممارستها "الغش التجاري". 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T07:13+0000
2022-08-05T07:13+0000
2022-08-05T07:13+0000
أخبار الكويت اليوم
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ووفقا لما نقلته جريدة "القبس" عن مصادر حكومية، فإن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، أبرمت اتفاقا مع إدارات مواقع "إنستغرام"، و"سناب شات"، و"فيسبوك" و"تويتر"، لحجب حسابات إلكترونية كويتية، بسبب ممارستها لعمليات غش تجاري (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).وقالت: "هذه الحسابات تمارس غشا تجاريا واحتيالا على المستهلكين، فضلاً عن تضليل العملاء بعروض يُكتشف لاحقاً أنها وهمية".وأضافت: "قبل سنوات كانت شركات مواقع التواصل الاجتماعي ترفض حجب الحسابات المخالفة، لكن بعد اجتماعات مطولة اقتنع ممثلوها بمطالب الجهات الرسمية الكويتية وأحقيتها في توجهها لحجب الحسابات".لكن المصادر أكدت أن مواقع التواصل اشترطت عند إخطارها من الجهات الرقابية المختصة بالحساب المخالف، ضرورة إرفاق البلاغ بشكوى رسمية توضح "الجرم التجاري" المرتكب وطبيعة مخالفته القانونية، ليتسنى للموقع أن يقوم بحجبه.
https://arabic.sputniknews.com/20190108/الحكومة-التواصل-الاجتماعي-هجوم-1038077873.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الكويت اليوم
السلطات الكويتية تغلق 490 حسابا على مواقع التواصل بسبب "ممارسة الغش التجاري"
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نقلت تقارير إعلامية محلية عن مصادر حكومية كويتية أن السلطات أغلقت 490 حسابا على مواقع التوصل الاجتماعي، معظمها في "إنستغرام"، بسبب ممارستها "الغش التجاري".
ووفقا لما نقلته
جريدة "القبس" عن مصادر حكومية، فإن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، أبرمت اتفاقا مع إدارات مواقع "إنستغرام"، و"سناب شات"، و"فيسبوك" و"تويتر"، لحجب حسابات إلكترونية كويتية، بسبب ممارستها لعمليات غش تجاري (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).
وقالت: "هذه الحسابات تمارس غشا تجاريا واحتيالا على المستهلكين
، فضلاً عن تضليل العملاء بعروض يُكتشف لاحقاً أنها وهمية".
وأوضحت المصادر أن الاتفاق تضمن إغلاق أكثر من 490 حساباً، معظمها في "إنستغرام".
وأضافت: "قبل سنوات كانت شركات مواقع التواصل الاجتماعي ترفض حجب الحسابات المخالفة، لكن بعد اجتماعات مطولة اقتنع ممثلوها بمطالب الجهات الرسمية الكويتية وأحقيتها في توجهها لحجب الحسابات
".
لكن المصادر أكدت أن مواقع التواصل اشترطت عند إخطارها من الجهات الرقابية المختصة بالحساب المخالف، ضرورة إرفاق البلاغ بشكوى رسمية توضح "الجرم التجاري" المرتكب وطبيعة مخالفته القانونية، ليتسنى للموقع أن يقوم بحجبه.