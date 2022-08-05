https://arabic.sputniknews.com/20220805/الشرطة-الأمريكية-تطارد-بقرة-على-طريق-سريع-فيديو-1066026990.html
الشرطة الأمريكية تطارد بقرة على طريق سريع... فيديو
الشرطة الأمريكية تطارد بقرة على طريق سريع... فيديو
تناقلت حسابات مواقع التواصل ووسائل الإعلام مقطع فيديو طريف لمطاردة الشرطة الأمريكية لبقرة هاربة. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T09:53+0000
2022-08-05T09:53+0000
2022-08-05T09:59+0000
نادي الفيديو
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ويظهر الفيديو إحدى سيارات الشرطة الأمريكية وهي تطارد بقرة لاذت بالفرار على طريق سيارات سريع في ولاية ألاباما.ولجأت البقرة إلى الركض فوق منطقة عشبية على أحد جانبي طريق السيارات، إلا أن سيارة الشرطة تبعتها لتسير خلفها على الأعشاب، فيما لم يظهر المقطع ما أسفرت عنه تلك المطاردة في النهاية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
الشرطة الأمريكية تطارد بقرة على طريق سريع... فيديو
09:53 GMT 05.08.2022 (تم التحديث: 09:59 GMT 05.08.2022) تابعنا عبر
تناقلت حسابات مواقع التواصل ووسائل الإعلام مقطع فيديو طريف لمطاردة الشرطة الأمريكية لبقرة هاربة.
ويظهر الفيديو إحدى سيارات الشرطة الأمريكية وهي تطارد بقرة لاذت بالفرار على طريق سيارات سريع في ولاية ألاباما.
ولجأت البقرة إلى الركض فوق منطقة عشبية على أحد جانبي طريق السيارات، إلا أن سيارة الشرطة تبعتها لتسير خلفها على الأعشاب، فيما لم يظهر المقطع ما أسفرت عنه تلك المطاردة في النهاية.