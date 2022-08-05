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الشرطة الأمريكية تطارد بقرة على طريق سريع... فيديو
الشرطة الأمريكية تطارد بقرة على طريق سريع... فيديو
تناقلت حسابات مواقع التواصل ووسائل الإعلام مقطع فيديو طريف لمطاردة الشرطة الأمريكية لبقرة هاربة. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
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ويظهر الفيديو إحدى سيارات الشرطة الأمريكية وهي تطارد بقرة لاذت بالفرار على طريق سيارات سريع في ولاية ألاباما.ولجأت البقرة إلى الركض فوق منطقة عشبية على أحد جانبي طريق السيارات، إلا أن سيارة الشرطة تبعتها لتسير خلفها على الأعشاب، فيما لم يظهر المقطع ما أسفرت عنه تلك المطاردة في النهاية.
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الشرطة الأمريكية تطارد بقرة على طريق سريع... فيديو

09:53 GMT 05.08.2022 (تم التحديث: 09:59 GMT 05.08.2022)
© AP Photo / Kevin Wolfشرطة البنتاغون
شرطة البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / Kevin Wolf
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تناقلت حسابات مواقع التواصل ووسائل الإعلام مقطع فيديو طريف لمطاردة الشرطة الأمريكية لبقرة هاربة.
ويظهر الفيديو إحدى سيارات الشرطة الأمريكية وهي تطارد بقرة لاذت بالفرار على طريق سيارات سريع في ولاية ألاباما.
ولجأت البقرة إلى الركض فوق منطقة عشبية على أحد جانبي طريق السيارات، إلا أن سيارة الشرطة تبعتها لتسير خلفها على الأعشاب، فيما لم يظهر المقطع ما أسفرت عنه تلك المطاردة في النهاية.
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