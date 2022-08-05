https://arabic.sputniknews.com/20220805/الصين-توطد-التعاون-الاستراتيجي-مع-روسيا-1066018766.html
الصين توطد التعاون الاستراتيجي مع روسيا
الصين توطد التعاون الاستراتيجي مع روسيا
أكد وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، وانغ يي، استعداد بلاده لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع روسيا. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T07:03+0000
2022-08-05T07:03+0000
2022-08-05T07:03+0000
العالم
روسيا
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن وانغ يي قال خلال لقائه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، إن "الصين مستعدة لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع روسيا لكي ندافع بالمزيد من الفعالية عن النظام العالمي الذي يستند إلى أحكام القانون الدولي وتؤدي الأمم المتحدة الدور الرئيسي فيه".وأشار إلى أن الصين وروسيا تدافعان عن "المساواة والعدالة في العالم".وعن الموقف الروسي المؤيد لمبدأ الصين الواحدة، قال وزير الخارجية الصيني إن هذا دليل على "ارتفاع مستوى الشراكة الصينية الروسية الاستراتيجية".
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
الصين توطد التعاون الاستراتيجي مع روسيا
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أكد وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، وانغ يي، استعداد بلاده لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع روسيا.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن وانغ يي قال
خلال لقائه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، إن "الصين مستعدة لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع روسيا لكي ندافع بالمزيد من الفعالية عن النظام العالمي الذي يستند إلى أحكام القانون الدولي وتؤدي الأمم المتحدة الدور الرئيسي فيه".
وأشار إلى أن الصين وروسيا تدافعان عن "المساواة والعدالة في العالم".
وعن الموقف الروسي المؤيد لمبدأ الصين الواحدة، قال وزير الخارجية الصيني إن هذا دليل على "ارتفاع مستوى الشراكة الصينية الروسية الاستراتيجية".