https://arabic.sputniknews.com/20220805/الغرفة-المشتركة-لـ-المقاومة-الفلسطينية-تتوعد-إسرائيل-بالرد-على-قصف-غزة-1066047780.html
الغرفة المشتركة لـ "المقاومة الفلسطينية" تتوعد إسرائيل بالرد على قصف غزة
الغرفة المشتركة لـ "المقاومة الفلسطينية" تتوعد إسرائيل بالرد على قصف غزة
أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الجمعة، أنها في حالة انعقاد لتقدير الموقف بعد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، متوعدة الاحتلال الإسرائيلي... 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T17:29+0000
2022-08-05T17:29+0000
2022-08-05T17:29+0000
أخبار قطاع غزة
إسرائيل
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أغسطس - سبوتنيك. وجاء في بيان الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية: "نحن في الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، إذ ننعي الشهيد القائد الكبير مسؤول المنطقة الشمالية في سرايا القدس/ تيسير الجعبري (أبو محمود) وإخوانه الشهداء، فإننا نحمّل العدو الصهيوني المسؤولية كاملةً عن هذا العدوان".وتابعت "نعلن أن الغرفة المشتركة في حالة انعقادٍ الآن وتقدر الموقف بالاشتراك مع الأجنحة العسكرية كافة، ولن نسمح للعدو بالتغول على أبناء شعبنا ولن يفلح بكسر صمود شعبنا ومقاومته".وأدانت الرئاسة الفلسطينية، في وقت سابق من اليوم، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما حملت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذا التصعيد الخطير.وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن الجيش قام باستهداف مقار لحركة الجهاد الإسلامي، حيث قامت طائرات حربية باغتيال تيسير الجعبري، القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع .وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، ووزير الدفاع بيني غانتس، أن الهدف من هذه العملية هو القضاء على أي تهديد ضد مواطني إسرائيل.وشنت طائرات حربية إسرائيلية، عصر اليوم الجمعة، غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، راح ضحيتها حتى الآن، 10 قتلى، بينهم طفلة عمرها 5 سنوات، وأكثر من 50 إصابة.
https://arabic.sputniknews.com/20220805/لحظة-اغتيال-إسرائيل-القيادي-في-الجهاد-الإسلامي-تيسير-الجعبري-وسط-غزة-فيديو-1066043911.html
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أخبار قطاع غزة, إسرائيل
الغرفة المشتركة لـ "المقاومة الفلسطينية" تتوعد إسرائيل بالرد على قصف غزة
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أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الجمعة، أنها في حالة انعقاد لتقدير الموقف بعد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، متوعدة الاحتلال الإسرائيلي بالرد على هذا العدوان بالطريقة التي تحددها المقاومة.
أغسطس - سبوتنيك
. وجاء في بيان الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية: "نحن في الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، إذ ننعي الشهيد القائد الكبير مسؤول المنطقة الشمالية في سرايا القدس/ تيسير الجعبري (أبو محمود) وإخوانه الشهداء، فإننا نحمّل العدو الصهيوني المسؤولية كاملةً عن هذا العدوان".
وأكدت أن "هذا العدوان لن يمر مرور الكرام، وأنّ رد المقاومة قادمٌ وبالطريقة التي تحددها قيادة المقاومة".
وتابعت "نعلن أن الغرفة المشتركة في حالة انعقادٍ الآن وتقدر الموقف بالاشتراك مع الأجنحة العسكرية كافة، ولن نسمح للعدو بالتغول على أبناء شعبنا ولن يفلح بكسر صمود شعبنا ومقاومته".
وأدانت الرئاسة الفلسطينية، في وقت سابق من اليوم، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما حملت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذا التصعيد الخطير.
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن الجيش قام باستهداف مقار لحركة الجهاد الإسلامي، حيث قامت طائرات حربية باغتيال تيسير الجعبري
، القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع .
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، ووزير الدفاع بيني غانتس، أن الهدف من هذه العملية هو القضاء على أي تهديد ضد مواطني إسرائيل.
وشنت طائرات حربية إسرائيلية، عصر اليوم الجمعة، غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، راح ضحيتها حتى الآن، 10 قتلى، بينهم طفلة عمرها 5 سنوات، وأكثر من 50 إصابة.