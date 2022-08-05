https://arabic.sputniknews.com/20220805/الكرملين-بيان-متشرك-مرتقب-لبوتين-وأردوغان-عقب-محادثات-سوتشي-1066046507.html

الكرملين: بيان مشترك مرتقب لبوتين وأردوغان عقب محادثات سوتشي

الكرملين: بيان مشترك مرتقب لبوتين وأردوغان عقب محادثات سوتشي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن بيانا مشتركا سيصدر بعد محادثات الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي. 05.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-05T16:43+0000

2022-08-05T16:43+0000

2022-08-05T16:52+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

لقاء

رجب طيب أردوغان

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واختتمت المحادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي طيب أردوغان، اليوم الجمعة في سوتشي، واستمر الاجتماع أكثر من 4 ساعات، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".وأجريت المفاوضات في سوتشي على إقليم مصحة "روس" وتحدث القادة وجها لوجه وكذلك بمشاركة أعضاء الوفود. عُرض على الصحفيين بداية اللقاء، ثم تواصل الاتصال في وضع مغلق أمام وسائل الإعلام.في بداية المحادثة، شكر بوتين نظيره التركي على مشاركته الشخصية في حل قضية إمدادات الحبوب من أوكرانيا ومسألة الإمدادات المستمرة من المواد الغذائية والأسمدة الروسية للأسواق العالمية. كما أشار رئيس الاتحاد الروسي إلى أن التيار التركي يعمل بشكل صحيح وبدون أعطال، وهو اليوم أحد أهم الشرايين لتزويد أوروبا بالغاز من روسيا الاتحادية. بالإضافة إلى ذلك، أشار بوتين إلى نمو التجارة بين البلدين وأعرب عن أمله في توقيع مذكرة حول تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية، مضيفا أن موضوع سوريا لن يتم تجاوزه في الاجتماع.وقال أردوغان في بداية الاجتماع إنه سيتعين على القادة فتح صفحة جديدة في مسائل التعاون. وأوضح أنه تضمن هنا قضايا التعاون في مجال الطاقة ، وقضايا صادرات الحبوب في البحر الأسود والسياحة والقضايا الإقليمية.

https://arabic.sputniknews.com/20220805/الكرملين-لدى-أنقرة-مخاوف-مشروعة-لكن-لا-يمكن-السماح-بزعزعة-استقرار-وتهديد-سلامة-سوريا--1066027950.html

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روسيا, فلاديمير بوتين, لقاء, رجب طيب أردوغان