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https://arabic.sputniknews.com/20220805/الكرملين-لدى-أنقرة-مخاوف-مشروعة-لكن-لا-يمكن-السماح-بزعزعة-استقرار-وتهديد-سلامة-سوريا--1066027950.html
الكرملين: لدى أنقرة مخاوف مشروعة لكن لا يمكن السماح بزعزعة استقرار وتهديد سلامة سوريا
الكرملين: لدى أنقرة مخاوف مشروعة لكن لا يمكن السماح بزعزعة استقرار وتهديد سلامة سوريا
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا تتفهم قلق الشركاء الأتراك حول سوريا، لكن من المهم منع زعزعة استقرار الوضع. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T10:24+0000
2022-08-05T10:24+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
لقاء
رجب طيب أردوغان
التسوية السورية
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وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال عما إذا كانت روسيا قلقة بشأن نوايا تركيا القيام بعملية عسكرية في سوريا، وما إذا كان الرئيس الروسي سيتحدث عن هذه المسألة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع اليوم: "ستتم مناقشة موضوع سوريا اليوم، فلنفترض أن تركيا لديها قلق مشروع لأسباب أمنية، ونحن بالطبع نأخذها في الاعتبار، لكن من المهم جدا عدم السماح بأي أعمال قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع في سوريا، أو تعريض السلامة الإقليمية والسياسية للخطر".وأجرى نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين محادثة هاتفية، يوم الأربعاء، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن.وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "نوقشت قضايا الساعة في الوضع في سوريا مع أخذها بعين الاعتبار بشكل منتظم في مجلس الأمن الدولي، وأهمية مواصلة الجهود لتعزيز عملية التسوية السياسية التي يقودها وينفذها السوريون أنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة، مع الالتزام الصارم بمبدأ احترام سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".يشار إلى أن المحادثة جرت بمبادرة من جانب الأمم المتحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220804/نائب-وزير-الخارجية-الروسي-يبحث-التسوية-السياسية-السورية-مع-المبعوث-الخاص-للأمين-العام-للأمم-المتحدة-1065982878.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, لقاء, رجب طيب أردوغان, التسوية السورية

الكرملين: لدى أنقرة مخاوف مشروعة لكن لا يمكن السماح بزعزعة استقرار وتهديد سلامة سوريا

10:24 GMT 05.08.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
© Sputnik . POOL
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا تتفهم قلق الشركاء الأتراك حول سوريا، لكن من المهم منع زعزعة استقرار الوضع.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال عما إذا كانت روسيا قلقة بشأن نوايا تركيا القيام بعملية عسكرية في سوريا، وما إذا كان الرئيس الروسي سيتحدث عن هذه المسألة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع اليوم: "ستتم مناقشة موضوع سوريا اليوم، فلنفترض أن تركيا لديها قلق مشروع لأسباب أمنية، ونحن بالطبع نأخذها في الاعتبار، لكن من المهم جدا عدم السماح بأي أعمال قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع في سوريا، أو تعريض السلامة الإقليمية والسياسية للخطر".
وأجرى نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين محادثة هاتفية، يوم الأربعاء، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن.
نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث التسوية السياسية السورية مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة
أمس, 10:24 GMT
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "نوقشت قضايا الساعة في الوضع في سوريا مع أخذها بعين الاعتبار بشكل منتظم في مجلس الأمن الدولي، وأهمية مواصلة الجهود لتعزيز عملية التسوية السياسية التي يقودها وينفذها السوريون أنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة، مع الالتزام الصارم بمبدأ احترام سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".
يشار إلى أن المحادثة جرت بمبادرة من جانب الأمم المتحدة.
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