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المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترفض استئناف حكم بترحيل داعية مغربي "لمعاداته السامية"
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترفض استئناف حكم بترحيل داعية مغربي "لمعاداته السامية"
أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، قرارا برفض طلب بتعليق طرد داعية من فرنسا إلى المغرب، تمت إدانته بإطلاق دعوات إلى الكراهية والعنف تستهدف... 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T11:27+0000
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وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان قد أعلن، الأسبوع الماضي، عن طرد حسن إيكويوسن، الداعية المعروف بأنه مقرب من جماعة "الإخوان المسلمين"، حسبما ذكره موقع "هبة بريس".وأكد الوزير لإحدى القنوات الإخبارية أن إيكويوسن أدلى بتصريحات "معادية للسامية، ومعادية للأجانب، ومعادية للمثليين، ومناهضة لحقوق المرأة بشكل علني، وما من سبب يبرر بقاءه على التراب الوطني".وبتت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، يوم أمس الأربعاء، بالقضية بموجب المادة 39 من نظامها، والتي تسمح لها بإصدار أمر باتخاذ "تدابير مؤقتة" عندما يتعرض مقدمو الطلبات "لخطر حقيقي بحدوث أضرار لا يمكن إصلاحها".وقالت المحكمة في بيان: "نظرا لخطورة التهديد على النظام العام، اعتبر الوزير (الداخلية) أن القرار لم يمس بحق المدان بصورة غير متناسبة مع الجرم".
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أخبار المغرب اليوم, أخبار فرنسا
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترفض استئناف حكم بترحيل داعية مغربي "لمعاداته السامية"
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أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، قرارا برفض طلب بتعليق طرد داعية من فرنسا إلى المغرب، تمت إدانته بإطلاق دعوات إلى الكراهية والعنف تستهدف اليهود خصوصا.
وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان قد أعلن، الأسبوع الماضي، عن طرد حسن إيكويوسن، الداعية المعروف بأنه مقرب من جماعة "الإخوان المسلمين"، حسبما ذكره موقع "هبة بريس
".
وأكد الوزير لإحدى القنوات الإخبارية أن إيكويوسن أدلى بتصريحات "معادية للسامية، ومعادية للأجانب، ومعادية للمثليين، ومناهضة لحقوق المرأة بشكل علني، وما من سبب يبرر بقاءه على التراب الوطني".
وبتت المحكمة
الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، يوم أمس الأربعاء، بالقضية بموجب المادة 39 من نظامها، والتي تسمح لها بإصدار أمر باتخاذ "تدابير مؤقتة" عندما يتعرض مقدمو الطلبات "لخطر حقيقي بحدوث أضرار لا يمكن إصلاحها".
وقالت المحكمة في بيان: "نظرا لخطورة التهديد على النظام العام، اعتبر الوزير (الداخلية) أن القرار لم يمس بحق المدان بصورة غير متناسبة مع الجرم".