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حاملة الطائرات الأمريكية "رونالد ريغان" تبتعد عن تايوان
حاملة الطائرات الأمريكية "رونالد ريغان" تبتعد عن تايوان
صرح منغ شيانغ تشينغ، الأستاذ في أكاديمية الدفاع الوطني التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، على التلفزيون المركزي الصيني، أنه بعد الإعلان عن التدريبات الصينية... 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T05:18+0000
2022-08-05T05:55+0000
رصد عسكري
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وقال منغ شيانغ تشينغ إن "البارجة الأمريكية رونالد ريغان التي كانت ترافق بيلوسي تراجعت نحو مئات الكيلومترات خلال الليل".في نهاية يوليو/تموز، ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية أن مجموعة حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية بقيادة "يو إس إس رونالد ريغان" توجهت نحو تايوان وسط زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.يشار إلى أنه في صباح يوم 4 أغسطس/آب، عبرت عدة طائرات عسكرية صينية لفترة وجيزة "خط الوسط". بالإضافة إلى ذلك، عبرت نحو 10 سفن صينية بشكل مؤقت مضيق تايوان.وأطلقت القوات البرية لجيش التحرير الشعبي الصيني نيرانا بالذحيرة الحية، يوم الخميس، في مياه شرق مضيق تايوان باستخدام مدفعية بعيدة المدى، حسبما جاء في بيان المنطقة الشرقية لقيادة جيش التحرير الشعبي الصيني.أعلن التلفزيون الصيني، يوم الخميس، بدء مناورات عسكرية واسعة النطاق بالذخيرة الحية حول جزيرة تايوان.وذكر مراسل "سبوتنيك" أن المناورات التي تعتبر بمثابة رد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان، بدأت في الساعة 12:00 من يوم الخميس، 4 أغسطس، وتستمر حتى الساعة 12:00 من يوم الأحد الموافق لـ7 أغسطس.
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رصد عسكري

حاملة الطائرات الأمريكية "رونالد ريغان" تبتعد عن تايوان

05:18 GMT 05.08.2022 (تم التحديث: 05:55 GMT 05.08.2022)
© AP Photo / Bullit Marquezحاملة الطائرات الأمريكية "رونالد ريغان"
حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريغان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / Bullit Marquez
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صرح منغ شيانغ تشينغ، الأستاذ في أكاديمية الدفاع الوطني التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، على التلفزيون المركزي الصيني، أنه بعد الإعلان عن التدريبات الصينية قبالة سواحل تايوان، ابتعدت حاملة الطائرات الأمريكية "رونالد ريغان" عن الجزيرة "على مئات الكيلومترات".
وقال منغ شيانغ تشينغ إن "البارجة الأمريكية رونالد ريغان التي كانت ترافق بيلوسي تراجعت نحو مئات الكيلومترات خلال الليل".
في نهاية يوليو/تموز، ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية أن مجموعة حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية بقيادة "يو إس إس رونالد ريغان" توجهت نحو تايوان وسط زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.
يشار إلى أنه في صباح يوم 4 أغسطس/آب، عبرت عدة طائرات عسكرية صينية لفترة وجيزة "خط الوسط". بالإضافة إلى ذلك، عبرت نحو 10 سفن صينية بشكل مؤقت مضيق تايوان.
وأطلقت القوات البرية لجيش التحرير الشعبي الصيني نيرانا بالذحيرة الحية، يوم الخميس، في مياه شرق مضيق تايوان باستخدام مدفعية بعيدة المدى، حسبما جاء في بيان المنطقة الشرقية لقيادة جيش التحرير الشعبي الصيني.
أعلن التلفزيون الصيني، يوم الخميس، بدء مناورات عسكرية واسعة النطاق بالذخيرة الحية حول جزيرة تايوان.
وذكر مراسل "سبوتنيك" أن المناورات التي تعتبر بمثابة رد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان، بدأت في الساعة 12:00 من يوم الخميس، 4 أغسطس، وتستمر حتى الساعة 12:00 من يوم الأحد الموافق لـ7 أغسطس.
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