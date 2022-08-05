https://arabic.sputniknews.com/20220805/بدء-تشغيل-مركز-روساتوم-النووي-في-بوليفيا-أوائل-2025-1066052855.html
بدء تشغيل مركز "روساتوم" النووي في بوليفيا أوائل 2025
بدء تشغيل مركز "روساتوم" النووي في بوليفيا أوائل 2025
قال رئيس روساتوم أوفرسيز، يفغيني باكرمانوف، لوكالة "سبوتنيك" إن مركز روساتوم للتكنولوجيا النووية سيبدأ تشغيله بالكامل في أوائل عام 2025. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T21:58+0000
2022-08-05T21:58+0000
2022-08-05T21:58+0000
روسيا
بوليفيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103943/78/1039437874_28:0:1095:600_1920x0_80_0_0_b63a427d3f535e857fbb571e8981201f.jpg
إل ألتو، بوليفيا - سبوتنيك. وقال باكرمانوف: "سننقل جميع مرافق [المركز] إلى الوكالة النووية البوليفية في أوائل عام 2025، لذلك سيبدأ المركز تشغيله بالكامل".
بوليفيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103943/78/1039437874_170:0:970:600_1920x0_80_0_0_f4e51bfb915f5d4708c544c541dc2027.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, بوليفيا
بدء تشغيل مركز "روساتوم" النووي في بوليفيا أوائل 2025
تابعنا عبر
قال رئيس روساتوم أوفرسيز، يفغيني باكرمانوف، لوكالة "سبوتنيك" إن مركز روساتوم للتكنولوجيا النووية سيبدأ تشغيله بالكامل في أوائل عام 2025.
إل ألتو، بوليفيا - سبوتنيك
. وقال باكرمانوف: "سننقل جميع مرافق [المركز] إلى الوكالة النووية البوليفية في أوائل عام 2025، لذلك سيبدأ المركز تشغيله بالكامل".