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بدء تشغيل مركز "روساتوم" النووي في بوليفيا أوائل 2025
بدء تشغيل مركز "روساتوم" النووي في بوليفيا أوائل 2025
قال رئيس روساتوم أوفرسيز، يفغيني باكرمانوف، لوكالة "سبوتنيك" إن مركز روساتوم للتكنولوجيا النووية سيبدأ تشغيله بالكامل في أوائل عام 2025. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T21:58+0000
2022-08-05T21:58+0000
روسيا
بوليفيا
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إل ألتو، بوليفيا - سبوتنيك. وقال باكرمانوف: "سننقل جميع مرافق [المركز] إلى الوكالة النووية البوليفية في أوائل عام 2025، لذلك سيبدأ المركز تشغيله بالكامل".
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روسيا, بوليفيا

بدء تشغيل مركز "روساتوم" النووي في بوليفيا أوائل 2025

21:58 GMT 05.08.2022
© Twitterروس آتوم
روس آتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
© Twitter
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قال رئيس روساتوم أوفرسيز، يفغيني باكرمانوف، لوكالة "سبوتنيك" إن مركز روساتوم للتكنولوجيا النووية سيبدأ تشغيله بالكامل في أوائل عام 2025.
إل ألتو، بوليفيا - سبوتنيك. وقال باكرمانوف: "سننقل جميع مرافق [المركز] إلى الوكالة النووية البوليفية في أوائل عام 2025، لذلك سيبدأ المركز تشغيله بالكامل".
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