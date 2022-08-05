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برنامج تدريبي في التلفزيون القطري لاستقطاب كوادر وطنية للعمل فيه
برنامج تدريبي في التلفزيون القطري لاستقطاب كوادر وطنية للعمل فيه
أكد المشرف على البرنامج التدريبي لمبادرة "إعلام يتجدد" في التلفزيون القطري، عبد الله فرج المرزوقي، أن الهدف من المشروع هو استقطاب كوادر إعلامية وطنية، للعمل في... 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T13:18+0000
2022-08-05T13:18+0000
أخبار قطر اليوم
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ووفقا لتصريحات لجريدة "الشرق" القطرية، وصف المرزوقي البرنامج بأنه "المشروع الأول والأضخم من نوعه، الذي يقام في قطر، لاستقطاب كوادر إعلامية وطنية للعمل في تلفزيون قطر".وأوضح أن "المبادرة التي أطلقتها المؤسسة القطرية للإعلام، ممثلة في تلفزيون قطر، تعكس مدى اهتمام الدولة بدعم الشباب القطري في مختلف المجالات الإعلامية، إذ كانت طلبات التقديم في بادئ الأمر تقتصر على المراسلين والمذيعين، إلى أن اتسع الأمر لتشمل جميع التخصصات في المجال الإعلامي".وعن طبيعة الاختبار الذي خضع له المتقدمون للبرنامج، قال المرزوقي إنها "ركزت على التقنيات الحديثة، وذلك كون المقاطع المصورة التي تم إرسالها من قبل المتقدمين متواضعة فنياً، ما تطلب ضرورة إخضاعهم لاختبارات تقنية، يمكن من خلالها التعرف على الإمكانات الحقيقية للمتقدمين، فضلاً عن التعرف على ما يمتلكه هؤلاء من مضامين تؤهلهم للانخراط في العمل الإعلامي بتلفزيون قطر".
https://arabic.sputniknews.com/20220805/رصد-أكثر-من-935-ألف-هجوم-إلكتروني-في-قطر-خلال-الربع-الثاني-من-2022-1066033476.html
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أخبار قطر اليوم

برنامج تدريبي في التلفزيون القطري لاستقطاب كوادر وطنية للعمل فيه

13:18 GMT 05.08.2022
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أحد شوارع مدينة الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
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أكد المشرف على البرنامج التدريبي لمبادرة "إعلام يتجدد" في التلفزيون القطري، عبد الله فرج المرزوقي، أن الهدف من المشروع هو استقطاب كوادر إعلامية وطنية، للعمل في تلفزيون الدولة.
ووفقا لتصريحات لجريدة "الشرق" القطرية، وصف المرزوقي البرنامج بأنه "المشروع الأول والأضخم من نوعه، الذي يقام في قطر، لاستقطاب كوادر إعلامية وطنية للعمل في تلفزيون قطر".
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وأوضح أن "المبادرة التي أطلقتها المؤسسة القطرية للإعلام، ممثلة في تلفزيون قطر، تعكس مدى اهتمام الدولة بدعم الشباب القطري في مختلف المجالات الإعلامية، إذ كانت طلبات التقديم في بادئ الأمر تقتصر على المراسلين والمذيعين، إلى أن اتسع الأمر لتشمل جميع التخصصات في المجال الإعلامي".

ولفت إلى أن "تأهل 130 مترشحاً من بين 600 شخص من المتقدمين، يعكس مدى المصداقية والشفافية في عملية الاختيار"، مشيرا إلى أنها "تراعي الموهبة والكفاءة والمهنية في المجال الإعلامي، بالإضافة إلى معايير أخرى، ترتبط بمدى الحضور أمام الشاشة، وامتلاك المترشح للفصاحة، وكذلك تمتعه بميزة مخارج الحروف لديه".

وعن طبيعة الاختبار الذي خضع له المتقدمون للبرنامج، قال المرزوقي إنها "ركزت على التقنيات الحديثة، وذلك كون المقاطع المصورة التي تم إرسالها من قبل المتقدمين متواضعة فنياً، ما تطلب ضرورة إخضاعهم لاختبارات تقنية، يمكن من خلالها التعرف على الإمكانات الحقيقية للمتقدمين، فضلاً عن التعرف على ما يمتلكه هؤلاء من مضامين تؤهلهم للانخراط في العمل الإعلامي بتلفزيون قطر".
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