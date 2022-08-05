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بريطانيا تنافس فرنسا في توريد الحبوب إلى المغرب
بريطانيا تنافس فرنسا في توريد الحبوب إلى المغرب
أبدى مزارعو ومنتجو القمح في بريطانيا اهتمامهم بالسوق المغربية، لتطوير واستثمار فرص واعدة في سوق الحبوب في بريطانيا، حسب صحيفة "هسبريس". 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T10:26+0000
2022-08-05T10:26+0000
أخبار المغرب اليوم
بريطانيا
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ويعيش المغرب أسوأ موجة جفاف منذ ثلاثين عاما، أدى إلى انخفاض معدل مردودية الحبوب بنحو 62 في المئة.وظهر العديد من منتجي القمح العالميين الذين يرغبون في تزويد المغرب بالحبوب، بأنواعها المختلفة. ودخل البريطانيون في مشاورات ثنائية مع الجامعة الوطنية ومهنيي المطاحن والمشترين لإبقاء الفرص مفتوحة أمام تصدير الحبوب إلى المغرب.وصدرت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، نهاية يوليو/تموز، بيانات، أكدت أن “إنتاج الحبوب الرئيسية الثلاث لم يتجاوز 32 مليون قنطار، بانخفاض قدره 69 في المئة مقارنة بالموسم الفلاحي السابق، و58 في المئة مقارنة بمعدل السنوات الخمس السابقة”.وتصدرت فرنسا، في الأشهر الأخيرة، قائمة الموردين للمغرب، لكن دخلت دول أخرى خط المنافسة، أبرزها بريطانيا.
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أخبار المغرب اليوم, بريطانيا

بريطانيا تنافس فرنسا في توريد الحبوب إلى المغرب

10:26 GMT 05.08.2022
© Sputnik . Zahraa Al Amirمزارعو لبنان يحصدون القمح وسط غياب دعم الدولة//فيديو صور
مزارعو لبنان يحصدون القمح وسط غياب دعم الدولة//فيديو صور - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
© Sputnik . Zahraa Al Amir
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أبدى مزارعو ومنتجو القمح في بريطانيا اهتمامهم بالسوق المغربية، لتطوير واستثمار فرص واعدة في سوق الحبوب في بريطانيا، حسب صحيفة "هسبريس".
ويعيش المغرب أسوأ موجة جفاف منذ ثلاثين عاما، أدى إلى انخفاض معدل مردودية الحبوب بنحو 62 في المئة.
وظهر العديد من منتجي القمح العالميين الذين يرغبون في تزويد المغرب بالحبوب، بأنواعها المختلفة. ودخل البريطانيون في مشاورات ثنائية مع الجامعة الوطنية ومهنيي المطاحن والمشترين لإبقاء الفرص مفتوحة أمام تصدير الحبوب إلى المغرب.
وصدرت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، نهاية يوليو/تموز، بيانات، أكدت أن “إنتاج الحبوب الرئيسية الثلاث لم يتجاوز 32 مليون قنطار، بانخفاض قدره 69 في المئة مقارنة بالموسم الفلاحي السابق، و58 في المئة مقارنة بمعدل السنوات الخمس السابقة”.
وتصدرت فرنسا، في الأشهر الأخيرة، قائمة الموردين للمغرب، لكن دخلت دول أخرى خط المنافسة، أبرزها بريطانيا.
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