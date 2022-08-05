https://arabic.sputniknews.com/20220805/بريطانيا-تنافس-فرنسا-في-توريد-الحبوب-إلى-المغرب-1066028218.html
بريطانيا تنافس فرنسا في توريد الحبوب إلى المغرب
بريطانيا تنافس فرنسا في توريد الحبوب إلى المغرب
أبدى مزارعو ومنتجو القمح في بريطانيا اهتمامهم بالسوق المغربية، لتطوير واستثمار فرص واعدة في سوق الحبوب في بريطانيا، حسب صحيفة "هسبريس". 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T10:26+0000
2022-08-05T10:26+0000
2022-08-05T10:26+0000
أخبار المغرب اليوم
بريطانيا
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ويعيش المغرب أسوأ موجة جفاف منذ ثلاثين عاما، أدى إلى انخفاض معدل مردودية الحبوب بنحو 62 في المئة.وظهر العديد من منتجي القمح العالميين الذين يرغبون في تزويد المغرب بالحبوب، بأنواعها المختلفة. ودخل البريطانيون في مشاورات ثنائية مع الجامعة الوطنية ومهنيي المطاحن والمشترين لإبقاء الفرص مفتوحة أمام تصدير الحبوب إلى المغرب.وصدرت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، نهاية يوليو/تموز، بيانات، أكدت أن “إنتاج الحبوب الرئيسية الثلاث لم يتجاوز 32 مليون قنطار، بانخفاض قدره 69 في المئة مقارنة بالموسم الفلاحي السابق، و58 في المئة مقارنة بمعدل السنوات الخمس السابقة”.وتصدرت فرنسا، في الأشهر الأخيرة، قائمة الموردين للمغرب، لكن دخلت دول أخرى خط المنافسة، أبرزها بريطانيا.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, بريطانيا
بريطانيا تنافس فرنسا في توريد الحبوب إلى المغرب
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أبدى مزارعو ومنتجو القمح في بريطانيا اهتمامهم بالسوق المغربية، لتطوير واستثمار فرص واعدة في سوق الحبوب في بريطانيا، حسب صحيفة "هسبريس".
ويعيش المغرب أسوأ موجة جفاف منذ ثلاثين عاما، أدى إلى انخفاض معدل مردودية الحبوب بنحو 62 في المئة.
وظهر العديد من منتجي القمح العالميين الذين يرغبون في تزويد المغرب بالحبوب، بأنواعها المختلفة. ودخل البريطانيون في مشاورات ثنائية مع الجامعة الوطنية ومهنيي المطاحن والمشترين لإبقاء الفرص مفتوحة أمام تصدير الحبوب إلى المغرب.
وصدرت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، نهاية يوليو/تموز، بيانات، أكدت أن “إنتاج الحبوب الرئيسية الثلاث لم يتجاوز 32 مليون قنطار
، بانخفاض قدره 69 في المئة مقارنة بالموسم الفلاحي السابق، و58 في المئة مقارنة بمعدل السنوات الخمس السابقة”.
وتصدرت فرنسا، في الأشهر الأخيرة، قائمة الموردين للمغرب، لكن دخلت دول أخرى خط المنافسة، أبرزها بريطانيا.