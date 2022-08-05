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https://arabic.sputniknews.com/20220805/بعد-الإمارات-أول-لاعب-يحمل-الجنسية-الإسرائيلية-يلتحق-بالدوري-البحريني-1066036793.html
بعد الإمارات... أول لاعب يحمل الجنسية الإسرائيلية يلتحق بالدوري البحريني
بعد الإمارات... أول لاعب يحمل الجنسية الإسرائيلية يلتحق بالدوري البحريني
أعلن نادي الحد الرياضي البحريني، انضمام المحترف الإسرائيلي الفلسطيني، فادي زيدان، للعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال منافسات الموسم الرياضي... 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T12:31+0000
2022-08-05T12:31+0000
رياضة
الدوري
البحرين
إسرائيل
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ونشر النادي البحريني صورة اللاعب عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، ليكون بذلك أول لاعب عربي إسرائيلي يلتحق بالدوري البحريني.وينحدر زيدان البالغ 29 عاما، من قرية الكبابير في حيفا، وسبق له أن لعب في صفوف عدة فرق رياضية إسرائيلية وفلسطينية وعربية.ومنذ سبتمبر/أيلول 2020، طبعت إسرائيل العلاقات مع ثلاث دول عربية، الإمارات والبحرين والمغرب.يذكر أن نادي النصر الإماراتي، أعلن في وقت سابق، عدم تجديد عقد لاعبه ضياء سبع.ويخطط النصر تحت قيادة مدربه الألماني الجديد ثورستن فينك، لتجديد فريقه بعد موسم خرج منه خالي الوفاض.وكان سبع (29 عاما)، انضم للنصر في 2020 لمدة موسمين قادما من غوانغجو الصيني مقابل 3 ملايين دولار سنويا، وذلك عقب توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.وخاض سبع مع النصر 58 مباراة في كافة المسابقات وسجل 20 هدفا منها 17 في الدوري، إضافة إلى صناعة 14 هدفا.
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رياضة, الدوري, البحرين, إسرائيل

بعد الإمارات... أول لاعب يحمل الجنسية الإسرائيلية يلتحق بالدوري البحريني

12:31 GMT 05.08.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFARلاعبو منتخب البحرين يحتفلون بالصعود للنهائي في بطولة "خليجي 24" عقب الفوز على منتخب العراق، 5 ديسمبر/كانون الأول 2019
لاعبو منتخب البحرين يحتفلون بالصعود للنهائي في بطولة خليجي 24 عقب الفوز على منتخب العراق، 5 ديسمبر/كانون الأول 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
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أعلن نادي الحد الرياضي البحريني، انضمام المحترف الإسرائيلي الفلسطيني، فادي زيدان، للعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال منافسات الموسم الرياضي 2022-2023.
ونشر النادي البحريني صورة اللاعب عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، ليكون بذلك أول لاعب عربي إسرائيلي يلتحق بالدوري البحريني.
وينحدر زيدان البالغ 29 عاما، من قرية الكبابير في حيفا، وسبق له أن لعب في صفوف عدة فرق رياضية إسرائيلية وفلسطينية وعربية.
ومنذ سبتمبر/أيلول 2020، طبعت إسرائيل العلاقات مع ثلاث دول عربية، الإمارات والبحرين والمغرب.
يذكر أن نادي النصر الإماراتي، أعلن في وقت سابق، عدم تجديد عقد لاعبه ضياء سبع.
واكتفى النادي الذي احتل المركز الثامن في الدوري الموسم الماضي بنشر صورة لاعب خط الوسط الهجومي الدولي مع عبارة "بالتوفيق، شكرا".
ويخطط النصر تحت قيادة مدربه الألماني الجديد ثورستن فينك، لتجديد فريقه بعد موسم خرج منه خالي الوفاض.
وكان سبع (29 عاما)، انضم للنصر في 2020 لمدة موسمين قادما من غوانغجو الصيني مقابل 3 ملايين دولار سنويا، وذلك عقب توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.
وخاض سبع مع النصر 58 مباراة في كافة المسابقات وسجل 20 هدفا منها 17 في الدوري، إضافة إلى صناعة 14 هدفا.
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