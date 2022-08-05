https://arabic.sputniknews.com/20220805/بلومبرغ-نصف-دول-مجموعة-العشرين-رفضت-عزل-روسيا-لصالح-الولايات-المتحدة-1066033361.html
"بلومبرغ": نصف دول مجموعة العشرين رفضت عزل روسيا لصالح الولايات المتحدة
"بلومبرغ": نصف دول مجموعة العشرين رفضت عزل روسيا لصالح الولايات المتحدة
أشار تقرير إعلامي إلى أن نصف أعضاء مجموعة العشرين يرفضون عزل روسيا لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T11:03+0000
2022-08-05T11:03+0000
2022-08-05T11:03+0000
روسيا
اقتصاد
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وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، فإن نصف أعضاء مجموعة العشرين تقريبا يرفضون السعي وراء هذا الهدف.وواجه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مثل هذا "الواقع غير المريح" خلال جولته الطويلة في جنوب شرق آسيا وأفريقيا. ويؤكد المنشور أن الوضع الحالي للأمور يعقد بشكل خطير تنفيذ المبادرات العالمية مثل الحد من أسعار النفط الروسي.ووفقا للمنشور، هناك عدة أسباب لضبط النفس من قبل دول مجموعة العشرين، من بينها العلاقات التاريخية مع موسكو، ومخاوف الدول على اقتصاداتها، وانعدام الثقة في القوى الاستعمارية السابقة.بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، صعّد الغرب ضغط العقوبات على موسكو، وأعلنت العديد من الدول عن تجميد الأصول الروسية، وتزايدت الدعوات للتخلي عن موارد الطاقة من روسيا. تبين أن هذه الإجراءات تمثل مشكلات للغرب نفسه، فقد أدت إلى زيادة التضخم وأسعار الغذاء والوقود.
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روسيا, اقتصاد
"بلومبرغ": نصف دول مجموعة العشرين رفضت عزل روسيا لصالح الولايات المتحدة
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أشار تقرير إعلامي إلى أن نصف أعضاء مجموعة العشرين يرفضون عزل روسيا لصالح الولايات المتحدة الأمريكية.
وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"
، فإن نصف أعضاء مجموعة العشرين تقريبا يرفضون السعي وراء هذا الهدف.
وأضافت الوكالة أن مسؤولين رفيعي المستوى من أغنى دول مجموعة العشرين حاولوا إقناع دول أخرى بالحاجة إلى مثل هذه الإجراءات، لكنهم لم يرغبوا في اتباع هذه الرواية.
وواجه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مثل هذا "الواقع غير المريح" خلال جولته الطويلة في جنوب شرق آسيا وأفريقيا. ويؤكد المنشور أن الوضع الحالي للأمور يعقد بشكل خطير تنفيذ المبادرات العالمية مثل الحد من أسعار النفط الروسي.
ووفقا للمنشور، هناك عدة أسباب لضبط النفس من قبل دول مجموعة العشرين، من بينها العلاقات التاريخية مع موسكو، ومخاوف الدول على اقتصاداتها، وانعدام الثقة في القوى الاستعمارية السابقة.
بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، صعّد الغرب ضغط العقوبات على موسكو، وأعلنت العديد من الدول عن تجميد الأصول الروسية، وتزايدت الدعوات للتخلي عن موارد الطاقة من روسيا. تبين أن هذه الإجراءات تمثل مشكلات للغرب نفسه، فقد أدت إلى زيادة التضخم وأسعار الغذاء والوقود.