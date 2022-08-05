https://arabic.sputniknews.com/20220805/بلينكن-التدريبات-العسكرية-الصينية-بالقرب-من-تايوان-تصعيد-خطير-1066023107.html

بلينكن: التدريبات العسكرية الصينية بالقرب من تايوان تصعيد خطير

بلينكن: التدريبات العسكرية الصينية بالقرب من تايوان تصعيد خطير

صرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة تعارض أي جهود أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن في تايوان (الصينية)، وخاصة بالقوة، مشيرا إلى أن... 05.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-05T08:53+0000

2022-08-05T08:53+0000

2022-08-05T08:53+0000

العالم

وزير الخارجية الأمريكي

تصعيد

أخبار تايوان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1056804425_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_c6052eadba4e59df13b1b160bba8a17c.jpg

وقال في مؤتمر صحفي خلال اجتماع "آسيان" في كمبوديا، اليوم الجمعة: "نحن والدول في جميع أنحاء العالم نعتقد أن التصعيد لا يخدم أي شخص ويمكن أن يكون له عواقب غير مقصودة لا تخدم مصالح أي شخص، بما في ذلك أعضاء آسيان، وبما فيهم الصين"، مشيرا إلى أن الاستقرار عبر المضيق يصب في مصلحة المنطقة بأسرها، وفق وكالة "رويترز".كما أكد وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن ستستمر الولايات المتحدة في دعم تايوان، وأن حاملة الطائرات الأمريكية "رونالد ريغان" ستبقى في المنطقة لمراقبة الوضع، قائلا: "سنواصل دعم تايوان والسلام والاستقرار عبر المضيق. أمر وزير الدفاع [لويد] أوستن ببقاء حاملة الطائرات "يو إس إس رونالد ريغان" في موقعها في المنطقة لمراقبة الوضع".وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن جيش التحرير الشعبي أطلق نحو 12 صاروخًا باليستيًا في منطقة تايوان في اليوم السابق خلال التدريبات، والتي "سقطت في المياه" شمال شرق وشرق وجنوب شرق الجزيرة.بدأت الصين، يوم الخميس، مناورات عسكرية بالذخيرة الحية في محيط تايوان على مستوى طرق تجارية يكثر استخدامها، ما قد يتسبب في اضطرابات في سلاسل الإمدادات المقوّضة أصلًا بفعل وباء كوفيد – 19 والأزمة في أوكرانيا.وجاءت هذه المناورات وهي الأكبر في تاريخها حول الجزيرة، في سياق الردّ على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان (الصينية) الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

https://arabic.sputniknews.com/20220805/حلق-فوق-تايوان-الجيش-الصيني-يستخدم-صاروخا-فرط-صوتي-في-مناوراته-حول-الجزيرة-فيديو-1066021249.html

أخبار تايوان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, وزير الخارجية الأمريكي, تصعيد, أخبار تايوان