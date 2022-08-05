عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220805/بوتين-وأردوغان-يبدآن-مباحثاتهما-في-سوتشي-1066036932.html
بوتين وأردوغان يبدآن مباحثاتهما في سوتشي
بوتين وأردوغان يبدآن مباحثاتهما في سوتشي
بدأ رئيسا روسيا وتركيا، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، لقاءهما في سوتشي. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T12:27+0000
2022-08-05T12:54+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1050288706_0:200:2933:1849_1920x0_80_0_0_d794813993b1da4c145d72145a4f8789.jpg
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اللقاء مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في التوقيع على مذكرة حول تطوير التجارة والعلاقات الاقتصادية.كما توجه بوتين بالشكر للرئيس التركي لإسهامه في حل مشكلة الحبوب، مضيفا أن الشركاء الأوروبيين يجب أن يشكروا تركيا لوصول الغاز الروسي عن طريقها، حيث يعتبر "التيار التركي" أحد أهم الطرق لوصول الغاز الروسي إلى أوروبا وهو يعمل بشكل صحيح ودون مشاكل.كما تحدث بوتين حول الموضوع السوري، قائلا إنه لن يتم تجاوزه.وأضاف أن أحد محاور المحادثات ستكون القضية السورية، وأن مكافحة الإرهاب في المنطقة مهمة بالنسبة لنا، والعالم يتابع اليوم هذه المحادثات في سوتشي.وتحدث أردوغان عن محطة "آكو" النووية ووصفها بالمهمة، حيث يجب فعل كل شيء حتى لا يتم تأجيل العمل فيها، لتستمر وفق الجدول الزمني المحدد.
https://arabic.sputniknews.com/20220403/تسارع-وتيرة-العمل-في-محطة-أكويو-للطاقة-النووية-في-تركيا-1060791598.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1050288706_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_4401e6ff4d3a707db62b9f3ddb9d33b7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار تركيا اليوم

بوتين وأردوغان يبدآن مباحثاتهما في سوتشي

12:27 GMT 05.08.2022 (تم التحديث: 12:54 GMT 05.08.2022)
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
© Sputnik . POOL
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
بدأ رئيسا روسيا وتركيا، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، لقاءهما في سوتشي.
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اللقاء مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في التوقيع على مذكرة حول تطوير التجارة والعلاقات الاقتصادية.
كما توجه بوتين بالشكر للرئيس التركي لإسهامه في حل مشكلة الحبوب، مضيفا أن الشركاء الأوروبيين يجب أن يشكروا تركيا لوصول الغاز الروسي عن طريقها، حيث يعتبر "التيار التركي" أحد أهم الطرق لوصول الغاز الروسي إلى أوروبا وهو يعمل
بشكل صحيح ودون مشاكل.
كما تحدث بوتين حول الموضوع السوري، قائلا إنه لن يتم تجاوزه.
من جهته صرح الرئيس التركي أن هذه المحادثات ستفتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين لتشمل قضايا التعاون في مجال الطاقة وصادرات الحبوب في البحر الأسود والسياحة والقضايا الإقليمية.
مصنع آتوماش يقوم بشحن أول هيكل مفاعل لمحطة أكويو النووية الأولى من نوعها في تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
تسارع وتيرة العمل في محطة أكويو للطاقة النووية في تركيا
3 أبريل, 09:13 GMT
وأضاف أن أحد محاور المحادثات ستكون القضية السورية، وأن مكافحة الإرهاب في المنطقة مهمة بالنسبة لنا، والعالم يتابع اليوم هذه المحادثات في سوتشي.
وتحدث أردوغان عن محطة "آكو" النووية ووصفها بالمهمة، حيث يجب فعل كل شيء حتى لا يتم تأجيل العمل فيها، لتستمر وفق الجدول الزمني المحدد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала