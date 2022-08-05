https://arabic.sputniknews.com/20220805/بوتين-وأردوغان-يبدآن-مباحثاتهما-في-سوتشي-1066036932.html
بوتين وأردوغان يبدآن مباحثاتهما في سوتشي
بوتين وأردوغان يبدآن مباحثاتهما في سوتشي
بدأ رئيسا روسيا وتركيا، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، لقاءهما في سوتشي. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T12:27+0000
2022-08-05T12:27+0000
2022-08-05T12:54+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اللقاء مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في التوقيع على مذكرة حول تطوير التجارة والعلاقات الاقتصادية.كما توجه بوتين بالشكر للرئيس التركي لإسهامه في حل مشكلة الحبوب، مضيفا أن الشركاء الأوروبيين يجب أن يشكروا تركيا لوصول الغاز الروسي عن طريقها، حيث يعتبر "التيار التركي" أحد أهم الطرق لوصول الغاز الروسي إلى أوروبا وهو يعمل بشكل صحيح ودون مشاكل.كما تحدث بوتين حول الموضوع السوري، قائلا إنه لن يتم تجاوزه.وأضاف أن أحد محاور المحادثات ستكون القضية السورية، وأن مكافحة الإرهاب في المنطقة مهمة بالنسبة لنا، والعالم يتابع اليوم هذه المحادثات في سوتشي.وتحدث أردوغان عن محطة "آكو" النووية ووصفها بالمهمة، حيث يجب فعل كل شيء حتى لا يتم تأجيل العمل فيها، لتستمر وفق الجدول الزمني المحدد.
https://arabic.sputniknews.com/20220403/تسارع-وتيرة-العمل-في-محطة-أكويو-للطاقة-النووية-في-تركيا-1060791598.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم
بوتين وأردوغان يبدآن مباحثاتهما في سوتشي
12:27 GMT 05.08.2022 (تم التحديث: 12:54 GMT 05.08.2022) تابعنا عبر
بدأ رئيسا روسيا وتركيا، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، لقاءهما في سوتشي.
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اللقاء مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في التوقيع على مذكرة حول تطوير التجارة والعلاقات الاقتصادية.
كما توجه بوتين بالشكر للرئيس التركي لإسهامه في حل مشكلة الحبوب، مضيفا أن الشركاء الأوروبيين يجب أن يشكروا تركيا لوصول الغاز الروسي عن طريقها، حيث يعتبر "التيار التركي" أحد أهم الطرق لوصول الغاز الروسي إلى أوروبا وهو يعمل
كما تحدث بوتين حول الموضوع السوري، قائلا إنه لن يتم تجاوزه.
من جهته صرح الرئيس التركي أن هذه المحادثات ستفتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين لتشمل قضايا التعاون في مجال الطاقة وصادرات الحبوب في البحر الأسود والسياحة والقضايا الإقليمية.
وأضاف أن أحد محاور المحادثات ستكون القضية السورية، وأن مكافحة الإرهاب في المنطقة مهمة بالنسبة لنا، والعالم يتابع اليوم هذه المحادثات في سوتشي.
وتحدث أردوغان عن محطة "آكو" النووية ووصفها بالمهمة
، حيث يجب فعل كل شيء حتى لا يتم تأجيل العمل فيها، لتستمر وفق الجدول الزمني المحدد.