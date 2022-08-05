https://arabic.sputniknews.com/20220805/بولندا-تتوقع-زيادة-أسعار-الغاز-ثلاثة-أضعاف-1066026084.html
بولندا تتوقع زيادة أسعار الغاز ثلاثة أضعاف
بولندا تتوقع زيادة أسعار الغاز ثلاثة أضعاف
تتوقع شركة ORLEN البولندية للوقود زيادة سعر الغاز الطبيعي ثلاثة أضعاف بحلول نهاية عام 2022. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T09:35+0000
2022-08-05T09:35+0000
2022-08-05T09:35+0000
اقتصاد
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وقالت: "لقد ساء الوضع في سوق الغاز بسبب سياسة روسيا والقيود المفروضة على توريد المواد الخام من الشرق عبر نورد ستريم 2. في الأشهر المقبلة، قد يتأثر السوق أيضًا بالمخاطر المرتبطة بالرغبة في الحد من استهلاك الغاز في دول الاتحاد الأوروبي".وأضافت الشركة: "نتوقع زيادة كبيرة في أسعار الكهرباء إلى أكثر من 1000 زلوتي بولندي لكل ميغاواط / ساعة، أي زيادة قدرها 2.6 مرة على أساس سنوي، نتيجة لاستمرار ارتفاع أسعار الغاز والفحم، بسبب الوضع الجيوسياسي وارتفاع أسعار الحصص لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون".في 27 أبريل/نيسان، علقت شركة "غازبروم" صادرات الغاز لشركة PGNiG البولندية، وكذلك شركة Bulgargaz البلغارية، بسبب عدم السداد بالروبل. كما حظرت بولندا تمامًا استيراد الفحم من روسيا. لا ينطبق الحظر على الشركات العامة فحسب، بل يشمل أيضًا الشركات الخاصة. وقد أثر هذا بشكل كبير على توفر الفحم في السوق وسعره. تبلغ تكلفة طن الفحم من الموردين الخاصين ثلاثة آلاف زلوتي (نحو 640 دولارًا). ألغت وزارة المناخ والبيئة في بولندا لمدة 60 يومًا متطلبات جودة الفحم المستخدم في التدفئة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
بولندا تتوقع زيادة أسعار الغاز ثلاثة أضعاف
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تتوقع شركة ORLEN البولندية للوقود زيادة سعر الغاز الطبيعي ثلاثة أضعاف بحلول نهاية عام 2022.
وقالت: "لقد ساء الوضع في سوق الغاز بسبب سياسة روسيا والقيود المفروضة على توريد المواد الخام من الشرق عبر نورد ستريم 2. في الأشهر المقبلة، قد يتأثر السوق أيضًا بالمخاطر المرتبطة بالرغبة في الحد من استهلاك الغاز في دول الاتحاد الأوروبي".
وتلاحظ ORLEN: "نفترض أن متوسط سعر الغاز في عام 2022 سيكون أعلى بثلاث مرات تقريبًا من متوسط سعر الغاز في عام 2021 في السوق البولندية".
وأضافت الشركة: "نتوقع زيادة كبيرة في أسعار الكهرباء إلى أكثر من 1000 زلوتي بولندي لكل ميغاواط / ساعة، أي زيادة قدرها 2.6 مرة على أساس سنوي، نتيجة لاستمرار ارتفاع أسعار الغاز والفحم، بسبب الوضع الجيوسياسي وارتفاع أسعار الحصص لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون".
في 27 أبريل/نيسان، علقت شركة "غازبروم" صادرات الغاز لشركة PGNiG البولندية، وكذلك شركة Bulgargaz البلغارية، بسبب عدم السداد بالروبل. كما حظرت بولندا تمامًا استيراد الفحم من روسيا. لا ينطبق الحظر على الشركات العامة فحسب، بل يشمل أيضًا الشركات الخاصة. وقد أثر هذا بشكل كبير على توفر الفحم في السوق وسعره. تبلغ تكلفة طن الفحم من الموردين الخاصين ثلاثة آلاف زلوتي (نحو 640 دولارًا). ألغت وزارة المناخ والبيئة في بولندا لمدة 60 يومًا متطلبات جودة الفحم المستخدم في التدفئة.